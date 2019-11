Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között vannak a kiskereskedelmi fizetések.","shortLead":"Budapesten jellemzően 215 és 270 ezer forint között vannak a kiskereskedelmi fizetések.","id":"20191113_Egyre_nagyobb_a_kulonbseg_az_aruhazlancok_berkoltsegei_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859a0a7-f014-48b0-934a-9abb8264e7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Egyre_nagyobb_a_kulonbseg_az_aruhazlancok_berkoltsegei_kozott","timestamp":"2019. november. 13. 06:17","title":"Egyre nagyobb a különbség az áruházláncok bérköltségei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6414b-30ca-4789-88a6-0da28598a3de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség különösen nagy értékre elkövetett lopás gyanújának bűntette miatt nyomoz. A gyűjtemény 500 millió forintot ért.","shortLead":"A rendőrség különösen nagy értékre elkövetett lopás gyanújának bűntette miatt nyomoz. A gyűjtemény 500 millió forintot...","id":"20191112_gyor_muzeum_eremgyujtemeny_hamisitvany_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f6414b-30ca-4789-88a6-0da28598a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460631f7-1ef3-4c00-8c42-b5c3eaec1c56","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_gyor_muzeum_eremgyujtemeny_hamisitvany_nyomozas","timestamp":"2019. november. 12. 08:40","title":"Elloptak egy győri érmegyűjteményt, hamisítványokat állítottak ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben – írja a Népszava.","shortLead":"Levelet kaptak pénteken a fenntartótól a kórházigazgatók, amelyben arról értesítették őket, hogy gyakorlatilag...","id":"20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe3bca8-dcdd-4b81-9ddc-c3f0aa3718ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_egeszsegugy_letszamstop_megbizasi_szerzodes","timestamp":"2019. november. 12. 08:11","title":"Gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","shortLead":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","id":"20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebf2bd-7cdf-4811-ba76-fbf640a45ac9","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","timestamp":"2019. november. 12. 09:28","title":"Elkeseredett nyílt levelet írt egy tanár a mindennapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség az Uruguay elleni meccs előtt fontos információkat osztott meg a szurkolókkal. Lezárják a fél környéket, az autózást felejtse el, és készpénzzel sem lehet majd fizetni.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség az Uruguay elleni meccs előtt fontos információkat osztott meg a szurkolókkal. Lezárják...","id":"20191113_Erre_keszuljon_ha_az_Uruguay_elleni_meccsre_megy_penteken_a_Puskasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d072ae0b-1af7-4578-ac98-8c9537abcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a76aef-c2f6-4526-b3cd-600327edb18e","keywords":null,"link":"/sport/20191113_Erre_keszuljon_ha_az_Uruguay_elleni_meccsre_megy_penteken_a_Puskasba","timestamp":"2019. november. 13. 16:55","title":"Erre készüljön, ha az Uruguay elleni meccsre megy pénteken a Puskásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek majd meg a játékok.","shortLead":"November 19-én indul a Google játékszolgáltatása, a Stadia, és most azt is megmondták, milyen menetrendben érkeznek...","id":"20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6c69f-ea0e-4ec3-a762-ffb3794bb2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_stadia_elerheto_jatekok","timestamp":"2019. november. 12. 10:33","title":"Ezekkel a játékokkal indul a Google videójátékos szolgáltatása, a Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","shortLead":"Szabó Tímea szembesítette az Emmi egy helyettes államtitkárát a kérdéssel, de választ nem kapott.","id":"20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0293de8-5312-42b3-8758-ff195a47eea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Rakerdeztek_a_kormanynal_hogy_mit_jelent_a_letszamstop_az_egeszsegugyben_de_nem_jott_valasz","timestamp":"2019. november. 12. 11:44","title":"Rákérdeztek a kormánynál, hogy mit jelent a létszámstop az egészségügyben, de nem jött válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]