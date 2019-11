Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke teljesítette a szociáldemokraták kéréseit. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke teljesítette a szociáldemokraták kéréseit. ","id":"20191113_biztos_europeai__ertekek_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57b318e-544d-4fad-a70d-3d0d40132399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39df2ad0-357d-4a0a-91fa-bbc818e1a9da","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_biztos_europeai__ertekek_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2019. november. 13. 13:39","title":"Átnevezi legvitatottabb biztosi portfólióját Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0980f8d-6f6a-4ff9-bf9c-c7c50c852e4b","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Ártatlan állásfoglalásnak indult, de parázs vita lett a kézilabda-Eb és az atlétika-vb melletti kiállásból a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi ülésén.","shortLead":"Ártatlan állásfoglalásnak indult, de parázs vita lett a kézilabda-Eb és az atlétika-vb melletti kiállásból a Magyar...","id":"20191114_magyar_olimpiai_bizottsag_markovits_laszlo_kulcsar_krisztian_magyar_teniszszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0980f8d-6f6a-4ff9-bf9c-c7c50c852e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e15caf-07d3-40de-a852-cf8bd668a757","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_magyar_olimpiai_bizottsag_markovits_laszlo_kulcsar_krisztian_magyar_teniszszovetseg","timestamp":"2019. november. 14. 18:30","title":"\"Baromira értékelem, hogy ilyen miniszterelnöke van az országnak, de hadd legyen már az embernek véleménye\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ca94b-51a0-4bfd-a4a3-130e83fba2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eseményen magát az ünnepeltet is várják.\r

