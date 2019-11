Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","shortLead":"A Hóhérok már meghirdetett előadásai elmaradnak, de más változásokat is bejelentett a színház.","id":"20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70901333-2371-4505-ae5f-6e90234dd8ce","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_musor_hoherok","timestamp":"2019. november. 21. 13:58","title":"Leveszi Gothár rendezését a Katona a műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","shortLead":"A Miniszterelnökség nem támogatja az ötletet. Az Országgyűlés elé kell vinni a kérdést. ","id":"20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abbca89-d804-4d81-af30-ada40db4fea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48e8adb-090f-4afc-94c4-180f1c281d04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_dugodij_karacsony_gergely_orszaggyules_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. november. 20. 16:49","title":"A kormány ellenállásába ütközhet a dugódíj bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá.","shortLead":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel...","id":"20191120_Ozonviz_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cecf2-4f0d-48a4-b398-420a807765b7","keywords":null,"link":"/360/20191120_Ozonviz_utan","timestamp":"2019. november. 20. 15:00","title":"Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","shortLead":"Egyeztettek a köznevelési államtitkárral, aki ígéretet tett arra, hogy átírják a törvénymódosítás szövegét. ","id":"20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52132fb-e652-4a67-855d-357cbe9a8acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec303ecc-a60c-4c1a-a888-d572cd84838f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_waldorf_iskola_koznevelesi_torveny_palkovics_laszlo_kormany","timestamp":"2019. november. 20. 16:11","title":"A Waldorf-iskolák kérésére változtat az alternatív iskolákra vonatkozó új szabályokon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be kellene fejezni.","shortLead":"A kormánypárt szerint az együttműködésnek komoly gazdasági haszna van. Az ellenzék szerint a \"keleti kalandozást\" be...","id":"20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cca7f06-ba70-4008-a388-ab2e6bb5c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb4d3b5-7089-4866-b652-a03e5eaf9959","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_A_Fidesz_tart_karokkal_varja_hogy_a_Turk_Tanacs_irodat_nyisson_Budapesten","timestamp":"2019. november. 22. 11:51","title":"A Fidesz tárt karokkal várja, hogy a Türk Tanács irodát nyisson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0c087-1b82-4e4b-a429-34d8c011f8be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vajon mennyit érhet az eredeti?","shortLead":"Vajon mennyit érhet az eredeti?","id":"20191120_Megdobbento_aron_kelt_el_a_Mona_Lisa_masolata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0c087-1b82-4e4b-a429-34d8c011f8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff4c5a-02be-41a9-982b-478139fe293e","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Megdobbento_aron_kelt_el_a_Mona_Lisa_masolata","timestamp":"2019. november. 20. 13:55","title":"Megdöbbentő áron kelt el a Mona Lisa másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria is a jogvédő szervezetnek adott igazat egy személyiségi jogi perben. A kormány köti az ebet a karóhoz.","shortLead":"A Kúria is a jogvédő szervezetnek adott igazat egy személyiségi jogi perben. A kormány köti az ebet a karóhoz.","id":"20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230767d-b9c3-44b6-b705-533b32d0c68c","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_kormany_kuria_dontes_magyar_helsinki_bizottsag","timestamp":"2019. november. 21. 10:45","title":"Sértődötten vágott vissza a kormány a Magyar Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek olyanok, akik nem laknak a településen. ","shortLead":"Jelen állás szerint nem lesz harmadik önkormányzati választás Várföldén, pedig a második választáson is megjelentek...","id":"20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90225400-65f0-4711-89ca-bcde9fec9d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c6cf54-bc2d-42e1-9fa9-ddfdf2b5a758","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_varfolde_megismetelt_onkormanyzati_valasztas_eredmeny","timestamp":"2019. november. 20. 18:47","title":"Hiába a sok idegen szavazó, most mégis van eredmény Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]