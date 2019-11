Két éve több mint egymilliárd forintért vásárolt tíz általános szűrőbuszt a magyar kormány, amelyekkel házhoz vihetnék a szűrővizsgálatokat az olyan településekre, amelyeken nem elérhetőek. A program idei szakaszát néhány héttel ezelőtt Nógrádszakálban zárták le, akkor Surján Orsolya helyettes országos tiszti főorvos azt mondta, hogy a járművek 18 ezer kilométert tettek meg, 109 helyszínen jártak, és csaknem tízezer embert vizsgáltak meg bennük. Ennek nyomán a 444.hu kérdéseket küldött a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, ahol azt közölték velük, hogy mindezt nyolc hónap alatt, idén május és október között sikerült teljesíteni, azaz

egy busz átlagosan 225 kilométert tett meg egy hónapban, miközben havonta kevesebb mint 1,4 helyszínre jutott el.

A lap emlékeztetett: a magyar fejlesztésű, Credo Econell Medic típusú buszokat a Kravtex Kft. gyártotta, recepciót, két vizsgálóközpontot, vécét, konyhát és utazórészleget alakítottak ki bennük, wifivel, légkondicionálóval, nyomtatókkal és tévékkel is fel vannak szerelve. Télen is használhatók, így – jegyzik meg a cikkben – az sem érthető, hogy miért csak tavasztól őszig üzemeltették őket.

© MTI / Máthé Zoltán

A 444.hu arról is ír, hogy a tíz általános szűrőbusz mellé tíz mammográfiás járművet is rendeltek összesen 1,75 milliárd forintért a vonatkozó pályázat nyertesétől, a H1 Systems Kft.-től, amely az Ikarus Egyedi Kft.-t bízta meg, hogy alvállalkozóként gyártsa le őket. Határidőre azonban csak egy busz készült el, mert az Ikarus Egyedi ellen tavaly júliusban csődeljárást indított a bíróság. Erre – ahogy mi is megírtuk – a cég csődvédelmet kért, a kormány pedig stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. A módosított szerződés szerint a maradék kilenc járművet idén április végéig kellett volna leszállítani, a lap szerint azonban nem érkezett hír arról, hogy elkészültek volna.

Mindeközben Magyarországon kétszer akkora a megelőzhető halálozási arány, mint az Európai Unió 14 országában. Ez rosszabb a lengyel, a cseh és a szlovák adatnál is – idézte a 444.hu Orosz Éva és Kollányi Zsófia 2016-os tanulmányát, amelyről itt írtunk.

A lap további kérdéseket küldött a Nemzeti Népegészségügyi Központnak arról, miért ennyire alacsony a szűrőbuszok kihasználtsága idén, mekkora volt tavaly, és mikorra készülnek el a mammográfiás járművek.