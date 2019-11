A nemrég Moszkvából Budapestre költözött Nemzetközi Befektetési Bank magyar alelnöke szerint azért a Putyin–Orbán találkozón merült fel először a költözés, mert mégiscsak illett tájékoztatni az orosz elnököt. Ráadásul a politikusok szeretnek sikereket bejelenteni. Bel- és külpolitikai ügyeket a bank nem kommentál, beleértve, hogy egyesek az orosz hírszerzés trójai falovának tartják őket. A támadások ugyanakkor a hírverés miatt még jól is jöhettek. Interjú a külügyi vonalról a bankhoz igazolt Laszlóczki Imrével.

hvg.hu: Amerikai tisztségviselők és politikusok több alkalommal azzal vádolták Önöket, hogy biztonsági kockázatot jelentenek. Mit gondolnak, ezek belpolitikailag motivált üzenetek, vagy őszinte aggodalmat fejeznek ki?

Laszlóczki Imre: Nem gondoljuk sehogy. Egyszerűen látjuk, hogy egyes szenátorok élnek a lehetőségeikkel. Ez a bank egy teljesen apolitikus intézmény, a különböző országok belügyeivel, vagy külpolitikai kérdésekkel nem foglalkozunk. A mi dolgunk az üzlet.

hvg.hu: Az a pletyka, hogy Washington elérte Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy az IIB a gyakorlatban mégse kapjon meg minden megígért jogosultságot. Tudnak erről valamit?

L. I.: Erről a magyar kormányt kell megkérdezni. A magyar államnak egyébként 14,72 százalékos részesdése van a bankban, és velem együtt már 14 magyar dolgozik itt. Ez a mi gyerekünk is egy kicsit. Óriási dolog, hogy Magyarországon van egy ilyen beruházási bank, még ha méretét tekintve egyelőre nem is nagy. Magyarország nem véletlenül lépett vissza az IIB-be 2014-ben. 2000-ben, mikor Magyarország kilépett, éppen a moszkvai külképviseleten dolgoztam, s emlékszem, hogy a nagykövet és az érintett munkatársak keményen küzdöttek a kilépés ellen, mert már akkor úgy gondoltuk, ebből a bankból még lehet valami. Igaz, kellett rá várni 12 évet. Koszov elnök úr eredetileg nehezen vállalta el a megbízást, de mára az édesgyermeke, és mindent megtesz, hogy európai, prudens, transzparens bank legyen az IIB-ből. Sőt, szerintem már most sincs még egy ennyire transzparens nemzetközi befektetési bank sehol.

hvg.hu: A bank vezetését és személyzetét hogyan érinti a hónapok óta tartó ügynöközés?

L. I.: Hol nevetnek rajta, hol bosszantja őket. Igazából nem foglalkozunk vele, tesszük a dolgunkat. A működést nem befolyásolják a kritikák, a bank soha nem látott mértékben növekszik. A valaha volt legjobb kötvénykibocsátásaink éppen a támadások után voltak, persze nem biztos, hogy van összefüggés. Az biztos, hogy a támadások eredménytelenek voltak, mert holland, német, osztrák, nyugat-európai, nem IIB-tagállami pénzintézetek, nyugdíjalapok veszik a kötvényeinket. Körülbelül 170 európai intézményi befektetőnk van. A bizalom egyértelműen megvan a bankkal szemben.

hvg.hu: Mennyiben jelent különbséget a budapesti központ ahhoz képest, ha a székhely Moszkvában marad, és Budapesten csak kirendeltséget nyitottak volna?

L. I.: Óriási a különbség, Moszkvából soha nem tudnánk ilyen olcsón finanszírozást szerezni.

hvg.hu: Egy magyarországi kötvénykibocsátást moszkvai székhellyel is meg tudtak volna csinálni.

L. I.: Egész más, hogy európai bankként csináljuk meg, vagy moszkvai székhelyű bankként. Az, hogy ez egy budapesti székhelyű bank, már benne volt a felminősítésekben. Még át se költöztünk, még csak bejelentettük a költözést, és máris máshogy beszéltek rólunk. A helyzet így könnyű, átlátható, ellenőrizhető, egyszerű. Az én feladatom az, hogy minél jobban európaizáljam a bankot. Ez minden tagállamnak érdeke. Az öt NATO- és EU-tagállamnak, és a másik négy tagállamnak is az az érdeke, hogy minél több és jobb forrásunk legyen, minél többet tudjunk befektetni az ő gazdaságaikba is.

hvg.hu: A nagyközönség először egy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közti találkozó utáni sajtótájékoztatón értesült arról, hogy az IIB Budapestre költözhet. A bank vezetésében merült fel a költözés, és onnan jutott el a legfelső szintre, vagy fordítva?

L. I.: A részvényesek gyűlésén merült fel, hogy a banknak további növekedési lehetőséget jelentene, ha át tudná tenni a székhelyét egy európai fővárosba. És hát a magyar kormány volt a leggyorsabb, kaptak a lehetőségen, hogy egy nemzetközi beruházási bankot Magyarországra lehet hozni – az egész térségben nincs ilyen. A kormány régóta hirdeti, hogy Magyarország pénzügyi központ szeretne lenni, ez ehhez a szándékhoz igazodik.

hvg.hu: Az egész ügynökvádnak azért jól megalapozott, hogy a költözésről a nyilvánosság előtt épp Orbán és Putyin között esett szó először. Az IIB pedig azóta is azzal a váddal küzd, hogy orosz bank.

L. I.: Nézze, ez nem így működik. Ez nem orosz bank, de Oroszország volt a székhelye. Hát kinek mondta volna a magyar miniszterelnök? A mongol elnöknek nem mondhatta. Mégiscsak a székhelyről van szó, ami Moszkvából Budapestre került.

hvg.hu: Persze. De ha Önök most úgy döntenének, hogy továbbköltöznek Bécsbe, akkor ezt megtehetnék anélkül, hogy az osztrák kancellár Orbán Viktorral egyeztessen.

L. I.: Ott volt a székhely. Természetesen nem kellett se Putyin elnök hozzájárulása, se a beleegyezése, de azért illett informálni arról: Magyarország, mint az IIB tagállama szívesen biztosítja, hogy Budapesten legyen a székhely. Ez semmiképpen nem engedélykérés volt.

hvg.hu: Épp ezért miért ezen a szinten kellett ezt felvetni?

L. I.: Személyes tapasztalatból tudom, a politikusoknak mindig érdekük, hogy bejelentsenek valami sikert. És hát ez egy sikertörténet, akárhogy is nézzük. Siker Oroszországnak, mint tagállamnak, siker Magyarországnak, hogy idevonzott egy nemzetközi befektetési bankot. Szerintem ennyiről volt szó, nem többről.

hvg.hu: Ami a jövőt illeti, az Ön feladata a bank következő stratégiájának kidolgozása, illetve a jelenleg érvényben lévő stratégia átdolgozása. Miért van erre szükség?

L. I.: Világos, hogy a 2018-2022 közti stratégia is elég ambiciózus célokat tűzött ki, de amikor az készült, még nem tudtuk, milyen lehetőségeket jelent a budapesti székhely. Most már a gyakorlatban látjuk, mennyivel könnyebb a finanszírozás, mennyivel nagyobb lehetőségek tárultak ki előttünk, mennyivel jobb a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének lehetősége. Ezért mindenképpen szükség van egy revízióra. Ez meg fog történni a jövő év folyamán. Én óvatos duhaj vagyok, nem fogunk célul kitűzni kétszeres-háromszoros növekedést, csak egy mértékletesen nagyobbat, ami tükrözi a jelenlegi lehetőségeinket, kapacitásainkat. Kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést szeretnénk tükröztetni a felülvizsgált stratégiában.

2021-ben elkezdjük kidolgozni az új stratégiát, aminek lehet, hogy a mostani munkacíme, a Relaunch 2.0 lesz a végleges címe, mert az már teljes mértékben a bank európaizációjáról fog szólni.