[{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik a barnamedvéket. A szenátus ugyan elfogadta szeptemberben, de még nincs vége a menetnek, az alsóháznak is rá kellene bólintania.","shortLead":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik...","id":"20191130_romania_medvetamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474c576-4941-453e-b151-28189b80c49c","keywords":null,"link":"/elet/20191130_romania_medvetamadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:10","title":"Megakadtak a román döntéshozók torkán a barnamedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c","c_author":"Vértessy Péter","category":"itthon","description":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen elszipkázza előlük a legjobb szakembereket. Ezen minden ország másképpen próbál úrrá lenni, szóba jött az is, hogy a német hadsereget akár külföldi EU-polgárokkal töltenék fel.","shortLead":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen...","id":"20191129_Idegenek_a_hadseregben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d3d3cd-0145-466e-b85d-24a10b6cfaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Idegenek_a_hadseregben","timestamp":"2019. november. 29. 18:07","title":"Akár magyar katonákkal is feltölthetik a német hadsereget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását. Kiderült ugyanis, hogy a pénteki, londoni késeléses terrortámadás tettesét terrorcselekmények előkészülete miatt korábban 16 év börtönbüntetésre ítélték, nyolc év után azonban szabadult.\r

