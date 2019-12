Lázár János közel másfél éve magányos harcosként vívja csatáit a csongrádi választókörzetében, a kormánypárti sajtóbirodalom, a KESMA által bekebelezett helyi lapokban sem kap túl sok helyet. A körzetéhez tartozó településeken tett látogatásairól is a még 2018-ban a baráti köréhez került sajtó számol be. A promenad.hu és a makohirado.hu is egy fideszes helyi vállalkozó kezében van, de a vásárhelyi rádiót is Lázár köréhez tartozók vették meg még 2018 őszén.

Első körben, augusztusban az Átlátszó vette észre, hogy az algyői Fidesz elnökének cége nyerte el egy 500 millió forintos makói projekt kommunikációját. A hvg.hu ennek nyomán pedig a makói önkormányzat szerződéseit nézte át, abból pedig az is kiderült, hogy az előbbi megbízáson túl több tízmillió forint folyik be ehhez a fideszes céghez, mégpedig úgy, hogy több projekt kommunikációs feladataival is megbízták a kft. tulajdonában levő csongrádi médiát. Az Átlátszó még augusztusban megkereste az önkormányzatot azzal is, hogy mely cégek jelentkeztek még a feladatok elvégzésére, akkor annyi választ kaptak, hogy minden a közbeszerzésre jogszabályok szerint történt, minden ezzel ellentétes állítás valótlanság. Arra azonban nem válaszoltak az oknyomozó portálnak, hogy mely cégek jelentkeztek még a feladatok elvégzésére.

Az Átlátszó közadatigényléssel fordult az önkormányzathoz, ugyanezeket a kérdéseket feltéve, erre most megkapták a válaszokat is. Most az derült ki, hogy a végül nyertes, a makói és vásárhelyi portálokat is működtető Csanád Média Kft.-n kívül mások furcsa körülmények között pályáztak: olyan, akkor még létező (mára eladott, vagy felszámolt) helyi médiacégek jelentkeztek, amelyek valamivel magasabb ajánlatot adtak a befutó Csanád Média Kft.-nél. Feltűnik még az indulók között két fővárosi cég is, de mindkettő tulajdonosi körében szerepel egy sándorfalvi (szintén csongrádi település) fideszes képviselő is, ráadásul az egyik vállalkozás nem is nagyon mutat életjeleket a 2011-es megalakulása óta.

A Makó és Vásárhely környéki települések országgyűlési képviselőjének szüksége is van a helyi médiára, amelyeket most a fenti formában a makói önkormányzat stafírozott ki, hiszen a megyei, a KESMA által már bekebelezett lapok már alig írnak Lázár Jánosról.