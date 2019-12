Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","shortLead":"Egyhavi korlátlanságot ad ajándékba a Magenta 1 csomagban lévő – vagy arra most váltó – ügyfeleinek a Telekom.","id":"20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843530bb-0b3e-473e-8718-4f41d325750e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_magyar_telekom_magenta_1_unnepi_korlatlansag_bekapcsolas_mobilnet_telefonalas","timestamp":"2019. december. 03. 13:03","title":"Kapcsolja be: a Telekom 31 napos korlátlan mobilnetet és beszélgetést ad 500 ezer ügyfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta a megjelenést, de ezúttal a képeken többet látjuk a hátát, mint az arcát. ","shortLead":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta...","id":"20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a29c-b90d-4445-ac59-72e766b5bfaa","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. december. 03. 12:35","title":"Melania Trump lecserélte az agresszív vérvörös fenyőket a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","shortLead":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","id":"20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a376049-fcdc-471f-b5c1-b0690844b570","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Álrendőrnek is kiadták magukat a budapesti unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faec36d-8d8e-4fad-b3fd-7d79073864a6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A győztes gondolkodás kulcsa nem a mindenáron való győzni akarás, hanem a nehézségekből felállni segítő lelki rugalmasság, amire önismerettel, humorral és sok gyakorlással lehet szert tenni – foglalható össze a HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjének üzenete. A kerekasztalon emellett szó esett még a nemi sztereotípiák pusztító hatásáról, a belső motiváció fontosságáról, és hogy miért nem tudnak a magyarok beszélni az érzéseikről.","shortLead":"A győztes gondolkodás kulcsa nem a mindenáron való győzni akarás, hanem a nehézségekből felállni segítő lelki...","id":"20191203_Igy_allhatunk_fel_a_veresegekbol_es_lehetunk_egyre_erosebbek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1faec36d-8d8e-4fad-b3fd-7d79073864a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdcc90a-90b3-4410-86b5-9ff06613f4a4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191203_Igy_allhatunk_fel_a_veresegekbol_es_lehetunk_egyre_erosebbek","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"Így állhatunk fel a vereségekből, és lehetünk egyre erősebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek nyertek díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek...","id":"20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd90949-5107-4b3d-9235-ae3070cd40fb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","timestamp":"2019. december. 04. 17:30","title":"Radar360: Trumpot kiröhögték, az orosz állam gyilkosságot rendelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]