Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f88f9ab-48cb-428c-9561-358c2cc1740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191208_Adventi_mesenaptar__december_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f88f9ab-48cb-428c-9561-358c2cc1740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9f4141-a734-4895-9c5f-7e45cbc624e2","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Adventi_mesenaptar__december_8","timestamp":"2019. december. 08. 08:08","title":"Adventi mesenaptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság alsóházi rájátszásában, vasárnap.\r

","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női...","id":"20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928331b7-39be-4d80-9963-2e5c4e1571d2","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","timestamp":"2019. december. 08. 08:05","title":"Magyar siker Argentína ellen a női kézilabda-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d2f29c-66ae-4b47-ab92-8cce00d1b0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ce7489-1018-44f6-9ffd-9d23a805ce09","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Rene_Auberjonois_a_Star_Trek_es_a_MASH_sztarja","timestamp":"2019. december. 09. 10:23","title":"Meghalt René Auberjonois, a Star Trek és a MASH sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f726090f-c4eb-4769-ae54-71ff09656db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191208_mav_havazas_memek_okostevek_fbi_boeing_727_video_idojaras_jelentes_apple_watch_bongeszo_ertesitesek_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f726090f-c4eb-4769-ae54-71ff09656db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aee7bc6-46b9-45cd-a3d9-450b9b1a4a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_mav_havazas_memek_okostevek_fbi_boeing_727_video_idojaras_jelentes_apple_watch_bongeszo_ertesitesek_csalas","timestamp":"2019. december. 08. 12:03","title":"Ez történt: az FBI kiadta a figyelmeztetést, vigyázni kell az okostévékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.","shortLead":"A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír – mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet...","id":"20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8058ee99-53d3-4fbd-959f-f604fae875b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca0c36-07ea-421a-9fe2-051b4e5b088c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_who_klimavaltozas_egeszsegkarosito_hatas","timestamp":"2019. december. 08. 08:03","title":"Kimondta a WHO: nem a rák vagy a szívbaj, hanem a klímaváltozás a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még elemzik a csempészárut.","shortLead":"Még elemzik a csempészárut.","id":"20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68679f72-aec3-4988-af03-caa1eecaaacf","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","timestamp":"2019. december. 09. 05:10","title":"Több mint két tonna drogot foglaltak le Peru partjainál egy hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár. Fürjes Balázs a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, a kormánynak esze ágában sincs kiszállni a BKV finanszírozásából, szerinte a Puskás Arénában nem lett volna értelme atlétika pályának, 2032-re pedig nem pályázunk olimpiára. Nem tagadta: műemlékek ügyében (beleértve a Budai Várat is) beleállnak a vitákba a nemzetközi szervezetekkel. Fürjes Balázzsal még a színházakat érintő változás előtt beszéltünk.","shortLead":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és...","id":"20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b570e2-a56c-4ce4-9ef9-2da2b2170016","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","timestamp":"2019. december. 09. 06:30","title":"Fürjes Balázs: Ne a kinek a micsodája hosszabb játékot játsszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult matekegyenleteket. Az app el is magyarázza, mit és hogyan kell csinálni.","shortLead":"A Microsoft áll a Math Solver nevű új app mögött, amely a mesterséges intelligencia segítségével oldja meg a bonyolult...","id":"20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fe062a-b873-486a-ad99-37730c519534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a4f52b-36d7-47d7-a74c-ff4d3fa49cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_microsoft_math_solver_matekfeladat_megoldasa_mobillal_egyenlet_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 09. 16:03","title":"Itt az alkalmazás, amellyel a bonyolultabb matekfeladatok is megoldhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]