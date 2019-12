Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2","c_author":"","category":"kultura","description":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív (de részben valós karakterekről mintázott) Facebook kommentelők oltják Gretát, és aztán rendszerszintű összefüggésekre is fény derül. Klippremier a hvg.hu-n.","shortLead":"A Greta Thunberg által kiváltott gyűlöletcunami inspirálta a Bankrupt zenekar Gréta Tünde című dalát. A klipben fiktív...","id":"20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f87b27f-af68-413b-b543-b0200f4b02f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3b42-0ef2-46e6-b9b1-e979493f2f74","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Greta_Thunbergrol_irt_dalt_a_Bankrupt__klippremier","timestamp":"2019. december. 10. 19:08","title":"Greta Thunbergről írt dalt a Bankrupt - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","shortLead":"A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.","id":"20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da06383-ba77-42e1-a6cb-326f3161b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b11cb-69b9-49b6-bf25-03ba4ab8375b","keywords":null,"link":"/kkv/20191211_Van_egy_iparag_amelyet_a_bicikli_menthet_meg","timestamp":"2019. december. 11. 05:53","title":"Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","shortLead":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","id":"20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d7797b-e553-4ea6-894b-08f2af73cb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","timestamp":"2019. december. 09. 07:46","title":"Lebukott a nagykövet, amint újságba csomagolva vitte ki a lopott holmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai Zsolt utódja. Vele együtt így már öten indulnak a januári megmérettetésen.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom is indít jelöltet a győri polgármesterválasztáson, a párt színeiben Géber József lenne Borkai...","id":"20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f0dca8-b00f-4891-abde-d02c60418b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83fc085-9a04-4519-9b94-45cb932df541","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_mi_hazank_vofely_geber_jozsef_gyor_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. december. 10. 17:59","title":"A Mi Hazánk Mozgalom egy vőfélyt indít a győri polgármester választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral historyra támaszkodó kiállítások között A nagy könyvlopás című tárlat a Szentendrei Képtárban. A komoly pozitív sajtóvisszhang bizonyítja, hogy kezdünk hozzászokni az izgalmas kérdésfelvetésű bemutatókhoz, amelyek kreatív megoldásokkal tárják elénk a kritikai alapokon álló kutatómunka eredményeit.","shortLead":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral...","id":"20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130496e8-a0c3-4c8d-9798-45cf679e313c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 10:52","title":"Könyvekkel vívott háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre. ","shortLead":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül...","id":"20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5dfd0-8f77-4e72-9e46-e5d486a055be","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Orban_Viktor_mindent_koszon_a_Roxette_enekesnojenek","timestamp":"2019. december. 10. 14:36","title":"Orbán Viktor mindent köszön a Roxette énekesnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]