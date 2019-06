Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Szokatlan határozottsággal üzent Brüsszel a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia átalakítása miatt.","shortLead":"Szokatlan határozottsággal üzent Brüsszel a magyar kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia átalakítása miatt.","id":"20190531_MTAugy_kemenyen_raszolt_a_kormanyra_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14fb9aa-be04-4b5f-a5ec-539a784af170","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_MTAugy_kemenyen_raszolt_a_kormanyra_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. május. 31. 14:49","title":"Keményen rászólt a kormányra az MTA miatt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját okozta. ","shortLead":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját...","id":"20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144d5df7-c53d-4ae0-9677-0d587dee798e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 10:33","title":"Elhagyta Budapestet a szállodahajó, amelyik elsüllyeszthette a Hableányt - mutatjuk, hol jár most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4222f465-2145-423a-99a2-13f655484c6c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még nem tudják, mikor nyit, de VIP-terem biztos lesz. ","shortLead":"Még nem tudják, mikor nyit, de VIP-terem biztos lesz. ","id":"20190531_Ujra_a_Cinema_City_uzemelteti_a_Mammut_mozijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4222f465-2145-423a-99a2-13f655484c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0125036a-789e-42dd-ae54-6e0fa3ff3c68","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190531_Ujra_a_Cinema_City_uzemelteti_a_Mammut_mozijat","timestamp":"2019. május. 31. 14:14","title":"Újra a Cinema City üzemelteti a Mammut moziját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés pedig folytatódik, de kisebb intenzitással.\r

","shortLead":"Több helyen a havi csapadékmennyiségnél több esett le szerdán, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az esőzés...","id":"20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b21fcc0-b513-4e0d-bb2e-48cc25372f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47c47b-72ec-4185-a305-2feb1da461c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Volt_ahol_14_centi_eso_esett_szerdan","timestamp":"2019. május. 30. 14:04","title":"Volt, ahol 14 centi eső esett szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan alkalmazás, amellyel marihuánát lehet vásárolni. ","shortLead":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan...","id":"20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4ce5b-7749-439f-b6c0-1c4ce725dcc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","timestamp":"2019. május. 31. 10:03","title":"Lecsapott a fűárusító appokra a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd forintot szánnak beruházásokra.","shortLead":"A kormány felülvizsgálta a naperőművek telepítésének szabályait és döntött arról is, hogy fejlesztésbe fog – 4 milliárd...","id":"20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96cca0fa-9419-4e0c-95c2-8bc79aa9b904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e935ac24-3525-4566-9161-526b2fd28197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Zoldul_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 31. 11:59","title":"Zöldül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]