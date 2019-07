New York Guantánamójaként is emlegetik a Brooklyn híd közelében álló börtönt, ahol az egyes számú cella az alacsony termete miatt El Chapo (Köpcös) néven emlegetett, a minap életfogytiglanra ítélt mexikói drogbáróé volt, a négyesbe pedig Jeffrey Epsteint zárták. Ő nemrég még a New York-i elit tagja volt, de fogadások helyett jobban szeretett a manhattani házában, a floridai Palm Beachen lévő villájában, az új-mexikói ranchán vagy a Karib-tengeren található szigetén tartózkodni. Az a vád ellene, hogy az első két helyszínen kiskorú lányokat kényszerített szexuális szolgáltatásokra, s ez még csak a kezdete lehet annak a lavinának, ami maga alá temetheti a 66 éves férfit.

Epstein ügyvédei azt szeretnék, ha védencük – akinek a vagyonáról éppúgy nem tudni, honnan van, mint az F. Scott Fitzgerald által megalkotott Jay Gatsbyéről – a 77 millió dollárt érő luxusotthonában, elektromos nyomkövetővel tölthetné az időt a tárgyalásáig. Mivel az ügyészek szerint a pénze lehetővé teszi, hogy meglépjen, ő garanciaként földre parancsolná a magánrepülőgépét, leadná az útlevelét, és belemenne, hogy bárhonnan kiadják az amerikai hatóságoknak. A kétezer négyzetméteres háza az egyik legnagyobb magánrezidencia New Yorkban, kőhajításnyira a Central Parktól. Néhány éve Epstein egy freskót festetett a falra, amelyen élethűen ábrázolt börtönben, fegyőrök társaságában ő áll. Merthogy már volt rács mögött, s ha most bűnösnek találják, akkor életfogytiglannal felérő 45 évet is kaphat ugyanazért, amit egy évtizede megúszott.

Az 1953-ban New York Brooklyn negyedében, középosztálybeli zsidó családban született Epsteint 2005-ben jelentette fel a Palm Beach-i rendőrségen egy nő, azt állítva, hogy szexuális kapcsolatra kényszerítette a 14 éves nevelt lányát a gazdag üzletember (Floridában 18 év a beleegyezési korhatár). Rövid idő alatt legalább húsz gyerek- vagy fiatalkorú lányt találtak – a legfiatalabb 13 éves volt –, aki megfordult Epstein villájában, ahol az eleinte masszázsnak indult tevékenységből több száz dollár ígéretével orális szex és nemi aktus lett, de előfordult, hogy a férfi beérte azzal, hogy az áldozatait simogatva maszturbált.

A helyi rendőrök azt tapasztalták, hogy az állami ügyészség nemhogy segítené, hanem akadályozza a munkájukat, ezért 2006-ban bevonták a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), és a sértettek száma három tucatra nőtt. A szövetségi ügyészek 2007-ben 53 pontos vádiratot készítettek, amelynek alapján Epstein életfogytiglani börtönt is kaphatott volna.

Tiltakozók Donald Trump és Jeffrey Epstein arcképével. Tárgyként tekintenek a nőkre © AFP / Stephanie Keith

Váratlan fordulattal az eljárást felügyelő Alexander Acosta kerületi ügyész meghökkentően kedvező vádalkut kötött a gyanúsítottal, aki elismerte, hogy fiatalkorú prostituálttal létesített kapcsolatot, és ezért 18 hónap börtönt kapott. Epsteinnek nem kellett bevonulnia a floridai állami börtönbe – ahol a pedofíliát elítélő nehézfiúk alighanem kezelésbe vették volna –, hanem a Palm Beach megyei fogház magánbörtöni részlegébe költözött be, ahonnan a hét hat napján napi 12 órára kimehetett dolgozni az irodájába. Erre szexuális bűnözőként nem lett volna joga, azzal pedig az ügyészek törvényt sértettek, hogy a vádalkut a bírói jóváhagyásig eltitkolták az áldozatok elől, nehogy azok tiltakozzanak. Epstein pedig 13 hónap múlva szabadult.

Az ügyet a Miami Herald napilap tényfeltáró újságírója, Julie Brown melegítette fel: 2018 végén cikksorozatot írt arról, milyen kapcsolatainak köszönhetően úszhatta meg az üzletember a súlyos büntetést. A válogatott ügyvédi csapat nyomást gyakorolt az ügyészségre, a jellemzően csonka családból származó, beilleszkedési nehézségekkel küzdő – vagy egyszerűen gyors pénzre vágyó – tinilányok sebezhetőségeit magánnyomozók derítették fel, és a vizsgálatot irányító detektívre és rendőrfőnökre is rászálltak. Epstein ügyvédei között ott volt Alan Dershowitz harvardi alkotmányjogász-professzor – aki határozottan tagadja, hogy ő is részesült volna a lányok szexuális szolgáltatásaiból – és Kenneth Starr, aki egy pedofilt védett néhány évvel azután, hogy az alkotmányos vádemelés alapjául szolgáló jelentést készítette arról, hogy Bill Clinton elnök megcsalta a feleségét a 22 éves Monica Lewinskyvel.

Epsteinnek segített, hogy a legmagasabb körökbe volt bejáratos. Akkor került először reflektorfénybe, amikor Clintonnal 2002-ben a Boeing–727-es magángépén afrikai körútra ment, hogy a HIV-vírus terjedéséről, annak megfékezéséről tájékozódjon az exelnök.

Előbányásztak egy olyan képet is, amelyen Epstein Donald és Melania Trumppal látható, a kezét pedig Ghislaine Maxwell dereka köré fonja. Az utóbbi annak a Robert Maxwell brit médiacézárnak (a Magyar Hírlap tulajdonosa is volt a rendszerváltás hajnalán) a lánya, aki 1991-ben a Lady Ghislaine nevű jachtjáról rejtélyes körülmények között a tengerbe veszett. Ő állítólag nemcsak Epstein stabil barátnője, hanem a madámja is volt, aki felkészítette a tiniket az üzletember szexuális elvárásaira. És ő volt, aki Epsteint összeismertette András yorki herceggel – II. Erzsébet brit uralkodó kisebbik fiával – is, aki az egyik lány állítása szerint maga is részesült szexuális szolgáltatásban.

András herceg ezt tagadja, ahogy Epstein régi barátai is igyekeznek elhatárolódni a szexuális ragadozóként megbélyegzett férfitól. Az 1992-ben vele bulizó, egy 2002-es interjújában őt „fantasztikus fickónak” nevező Trump már nem akar tudni róla, és lemondásra bírta a munkaügyi miniszteri posztról az egykori vádalkut magyarázó Acostát. Clinton a szóvivője útján azt állítja, összesen négyszer repült Epstein magángépén, míg újságírók húsznál is több alkalmat találtak, amikor az utasnaplóban szerepel a neve, néha a keresztnevükön emlegetett lányok társaságában.