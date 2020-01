Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bene Lászlót még 1996-ban ítélték életfogytiglanra. 2014 óta lenne lehetőség a szabadlábra bocsátására, de ezt eddig mindig megfellebbezte az ügyészség.","shortLead":"Bene Lászlót még 1996-ban ítélték életfogytiglanra. 2014 óta lenne lehetőség a szabadlábra bocsátására, de ezt eddig...","id":"20200114_skalas_gyilkos_felteteles_szabadsagra_bocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0521aa-8df1-46d8-925a-df929c722c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_skalas_gyilkos_felteteles_szabadsagra_bocsatas","timestamp":"2020. január. 14. 16:56","title":"Elsőre megint engedélyezték a skálás gyilkos feltételes szabadulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó? Miért volt a melegek találkozóhelye a budapesti Egyetem Presszó? Meleg férfiak hideg diktatúrák második rész. ","shortLead":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó...","id":"20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1887321-69c7-44fe-8705-7f16c1ece9ee","keywords":null,"link":"/360/20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","timestamp":"2020. január. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Egész életemben a házas férfiak voltak a nagy szerelmeim\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk 3. része.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200113_Tudomany_sorozat_1920_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47a158-d955-4813-b0cb-c96227b1ba8c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Tudomany_sorozat_1920_2020","timestamp":"2020. január. 13. 12:00","title":"1920–2020: 100 éve találták ki a robot szót, és nagyon beletrafáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot törölt, nehéz helyzetbe hozva ezzel az iráni médiát.","shortLead":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot...","id":"20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6852fc8f-8121-48c4-9912-872e6125403d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","timestamp":"2020. január. 13. 08:33","title":"Cenzúrázza a híreket Iránban az Instagram, törlik a nemkívánatos posztokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","shortLead":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","id":"20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4656b2f-b189-4139-95b9-afd6caeefdce","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","timestamp":"2020. január. 13. 10:04","title":"Vonatok vesztegeltek Kelenföldnél, nem engedték leszállni az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol a lakossági fűtés a legnagyobb szennyező. Mit tehetnek azok, akik jobb híján használt ruhát és műanyagot égetnek el, csak hogy ne fagyjon meg az egész család? A Sajó-völgyben jártunk. ","shortLead":"Bár sokan csak a gyárakat és az autókat okolják a légszennyezésért, vannak olyan területei Magyarországnak, ahol...","id":"20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83872ea5-f14b-4e31-9f87-b3eb18cb32d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Sajat_magukat_mergezik_de_legalabb_nem_fagynak_meg","timestamp":"2020. január. 13. 20:00","title":"Saját magukat mérgezik, de legalább nem fagynak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","shortLead":"Ezúttal ketten együtt bírálták a brit sajtót.","id":"20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294b85b9-c8ec-421a-b726-e8f625dd7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78769-ab0d-4bfe-8218-49409159bdbd","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Harry_es_Vilmos_herceg_kozos_nyilatkozatot_adott_ki","timestamp":"2020. január. 13. 14:16","title":"Harry és Vilmos herceg közös nyilatkozatot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]