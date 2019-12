A háztartások életszínvonalát vizsgáló kiadvány azért is többet mond a kereseti adatoknál, mert nemcsak a fizetéseket, hanem a máshonnan származó jövedelmeket is mutatja. Az nem derül ki ellenben a számokból, hogy kinek mennyi hitelt kell még visszafizetnie – aki erre is kíváncsi, annak az MNB adatait ajánljuk, ők figyelembe veszik a hitelt is. A legtöbb számot bruttó értékben, és egy főre számítva adják meg, úgy, hogy a teljes háztartást figyelembe veszik, vagyis a háztartásban élő gyerekek száma is fontos. A KSH éves adatokat ad meg, mi ezeket elosztottuk 12-vel, mert egyszerűbben értelmezhetőek egy család jövedelmei vagy kiadásai, ha havi szinten nézzük azokat.