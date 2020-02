Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","shortLead":"Kiszámolta a HVG, mennyi pénzük van a kormány tagjainak.","id":"20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0c1b1-69a7-4ced-943a-fa6359e028a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyon_kormany_rogan_pinter","timestamp":"2020. február. 05. 12:27","title":"Hiába lett Rogán milliárdos, a vagyona a kanyarban sincs Pintér Sándoréhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","shortLead":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","id":"20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1286b3-835b-4134-afe8-7764a634b98c","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","timestamp":"2020. február. 04. 20:00","title":"„Ugyanolyan jó fej, mintha tudna járni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás van érvényben.","shortLead":"Viharos erejű széllökések okoztak fennakadásokat a közlekedésben Horvátországban: Dalmáciában a legmagasabb fokozatú...","id":"20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4962d-472b-4178-851a-9a4487ebc03f","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_A_horvatoknal_is_gondot_okoz_a_vihar_270_kilometer_per_oras_szelet_mertek","timestamp":"2020. február. 05. 21:32","title":"A horvátoknál is gondot okoz a vihar, 270 kilométer per órás szelet mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald Trump amerikai elnököt, míg az elmozdításával próbálkozó demokraták kínos iowai káosszal vágtak neki az előválasztási maratonnak.","shortLead":"A republikánusok egységbe tömörülve juttatták el az alkotmányos vádak alóli – ma véglegesítendő – felmentésig Donald...","id":"20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0caf75-3b47-415c-bc56-95246a9a0d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182145f0-38c7-438f-82e1-2f03fe1f2ad8","keywords":null,"link":"/360/20200205_Trump_megussza_demokrata_kaosz_indul_a_kampany","timestamp":"2020. február. 05. 11:00","title":"Trump megússza, a demokraták csak abban bízhatnak, hogy ráég a bélyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","shortLead":"A Boeing 737-800-as landoláskor túlfutott, majd három darabra tört.","id":"20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024f5263-53c1-4463-9c7e-191df2432510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f8bf0-f6bc-4e96-8fcd-47b87b316370","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_halalos_aldozat_torokorszag_pegasus_airlines_legi_baleset","timestamp":"2020. február. 06. 05:35","title":"Három halottja van a török repülőgép balesetének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","shortLead":"A legújabb, sportos Octavia a márciusi Genfi Autószalonon mutatkozik be hivatalosan.","id":"20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be222c0c-b549-4018-a0d1-54e927855054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4858ac-c2e6-4d6e-ab85-44348a543dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megmutatta_a_Skoda_milyen_lesz_a_hibrid_Octavia_RS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32","title":"Megmutatta a Skoda, milyen lesz az új Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Burján nem vehet részt a válogatott edzésein és a versenyeken sem, mert sértő bejegyzést tett közzé.","id":"20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6d464-c65b-4823-b233-48d69acc40a1","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Egy_evre_eltiltottak_Burjan_Csabat_a_Kinat_serto_posztja_miatt","timestamp":"2020. február. 05. 18:30","title":"Egy évre eltiltották az olimpiai bajnok Burján Csabát a Kínát sértő posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","shortLead":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","id":"20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9253c673-ca1d-474b-b55a-342e05cfa64e","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","timestamp":"2020. február. 04. 20:57","title":"Meghalt a Budapest Pride elnöke, Nagy Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]