Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik el, hogy jutottak túl életük egyik legnagyobb válságán.","shortLead":"Miután a baba megszületik, a nagy öröm mellett mindkét szülőt elérheti az energiavesztés, az erőtlenség. Szülők mesélik...","id":"20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b3a3d-3f37-4943-a02d-6b616d984a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb7fa6-214e-43b6-a720-431f6e9572c1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200205_Az_elet_egyik_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese","timestamp":"2020. február. 05. 08:30","title":"Az élet egyik legnagyobb krízise a gyerek születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","shortLead":"Halgas Tibor, egykori magyar bajnok labdarúgó 38 éves volt. ","id":"20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afc2dde-2ed1-46bf-a10b-8438f840f756","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Halgas_Tibor_ferihegyi_gyorsforgalmi_halalos_baleset_ferencvaros","timestamp":"2020. február. 05. 11:13","title":"Korábbi Fradi-játékos halt meg a Ferihegyi gyorsforgalmin történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","shortLead":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","id":"20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3562574-e1ec-4b38-879a-e382c6889713","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","timestamp":"2020. február. 05. 11:05","title":"Saját rokonukat futtatta egy enyingi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya minden jel szerint szabadon igazolható lett.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya minden jel szerint szabadon igazolható lett.","id":"20200204_Dzsudzsak_itthad_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8588a1-a120-4fd3-ae6e-c944a1f5c72e","keywords":null,"link":"/sport/20200204_Dzsudzsak_itthad_foci","timestamp":"2020. február. 04. 14:45","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy vége Dzsudzsák arab kalandjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Jóval többet vásároltak Magyarországon 2019-ben, mint egy évvel korábban.","id":"20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55953f-7652-4495-8c90-ef3180a77bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_2500_milliard_forintot_hagytak_a_magyarok_a_boltokban","timestamp":"2020. február. 04. 11:26","title":"2500 milliárd forintot hagytak a boltokban tavaly a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","shortLead":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","id":"20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54429db0-717d-442d-b72e-757ac6eff04c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","timestamp":"2020. február. 04. 10:51","title":"Eltörölte a bíróság a becsület napja rendőrségi tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük a dél-londoni Streatham városrészben vasárnap végrehajtott késeléses merénylet is mutatja a brit terrorelhárítás vezetője szerint. ","shortLead":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük...","id":"20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072850cb-4e5e-4ea0-81f5-ad206ecf427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:37","title":"Egyetlen perce volt a streathami késelőnek a támadásra, mielőtt agyonlőtték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]