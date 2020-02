Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van, akinek egy évtizedig is eltart. Töltse ki tesztünket, melyből kiderült, ön is az érintettek között van-e már.","shortLead":"Van, akinek már 40 éves kora előtt, van, akinek később érkezik el. Van, aki szinte semmit nem észlel belőle, van...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5bac029-0607-42ea-bc4a-8817bd75c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2020. február. 06. 07:30","title":"Önt vajon érintik már a változókor tünetei? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","shortLead":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","id":"20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db436f5-ecfb-4f7f-a32c-e9d549ee076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","timestamp":"2020. február. 06. 12:34","title":"Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók négy új, jellegzetesen hosszú orrú fajt azonosítottak.","shortLead":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók...","id":"20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce932281-7844-4fb2-8164-33327a2c9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","timestamp":"2020. február. 07. 14:03","title":"Különleges kaméleonokra bukkantak a kutatók Madagaszkáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és kuratóriuma 2013-tól szakított addigi gyakorlatával, és a korábbi, erősen szelektált részletközlésekkel ellentétben megnyitotta teljes archívumát a független kutatók előtt (Műértő, 2019. június). Ismeretlen, nem publikált adatok kerülhettek így nyilvánosságra, a náci hatalmasságok irataitól a festő többször átfogalmazott önéletrajzán át a házaspár és a barátok bizalmas levelezéséig. ","shortLead":"A mítoszgyártás kora lejárt. Az Emil Nolde hagyatékát gondozó Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde igazgatósága és...","id":"20200207_Egy_nemet_legenda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee31491c-795f-4e26-87be-33e235b830a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26329fe9-7abb-416a-bf94-cab2a26738df","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200207_Egy_nemet_legenda","timestamp":"2020. február. 07. 15:32","title":"Egy német legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","shortLead":"A rendőrségi nyomoz, a hiányzó eszközöket a gyors intézkedéseknek köszönhetően a hatóság részben már lefoglalta.\r

","id":"20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58fdb8f-f3af-4c40-bdf9-ee4562fce0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4882e33a-7e74-42fc-9f41-04d01d8c6b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_Elloptak_az_Autowallis_cegeitol_250_millio_forint_erteku_eszkozt","timestamp":"2020. február. 07. 19:23","title":"Elloptak az Autowallis cégeitől 250 millió forint értékű eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok más gyártó is veszélyben van.","shortLead":"Sok más gyártó is veszélyben van.","id":"20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773473fc-bc6d-46d6-89e3-5170396f08e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_autogyartas_fiat","timestamp":"2020. február. 07. 09:31","title":"Leállhat a Fiat gyártása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]