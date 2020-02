Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","shortLead":"A hollandok imádnak otthon dolgozni, a románok és a bolgárok nem annyira.","id":"20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61873989-d5c6-4da1-8028-119070540740","keywords":null,"link":"/elet/20200207_Nem_nagyon_szeretik_a_magyarok_a_home_officet","timestamp":"2020. február. 07. 18:05","title":"Nem nagyon dolgoznak otthonról a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","shortLead":"Az erős szélben elszakadtak a tartókötelek, a hajó végül egy sziklán állt meg.","id":"20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29a55c7-6f3d-49c9-ba40-f113c47ff943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802ee458-6b13-4d2f-8354-b5850eec103b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Elszabadult_egy_tanker_a_spliti_kikotoben__video","timestamp":"2020. február. 06. 18:51","title":"Elszabadult egy tanker a spliti kikötőben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18113e7-da76-4447-a8ee-da9b5e3c8e0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ennivaló szobor készült a portugál sztárról.","shortLead":"Ennivaló szobor készült a portugál sztárról.","id":"20200206_Ismet_keszult_egy_parades_Cristiano_Ronaldo_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b18113e7-da76-4447-a8ee-da9b5e3c8e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ec18f0-a86c-4b35-950d-24ea90ec8597","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Ismet_keszult_egy_parades_Cristiano_Ronaldo_szobor","timestamp":"2020. február. 06. 20:46","title":"Ismét készült egy parádés Cristiano Ronaldo szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a906361b-decb-4b04-b4f5-7fe5e830db3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hitet új módon támogató technológia egyik megvalósult formája a Ferenc pápa ajánlásával kiadott digitális rózsafüzér.","shortLead":"A hitet új módon támogató technológia egyik megvalósult formája a Ferenc pápa ajánlásával kiadott digitális rózsafüzér.","id":"20200207_erosary_okos_rozsafuzer_video_hodasz_andras_katolikus_egyhaz_vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a906361b-decb-4b04-b4f5-7fe5e830db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae23e8e-3e31-4b9b-8f37-b7cf2a51752d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_erosary_okos_rozsafuzer_video_hodasz_andras_katolikus_egyhaz_vatikan","timestamp":"2020. február. 07. 11:03","title":"Hogyan működik a Vatikán által kiadott okosrózsafüzér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","shortLead":"A kiállítás címe – Élek – kétértelmű ugyan, de találó.","id":"202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f92101-852d-49e2-ae9b-26f4e403ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d1298b-46f5-4f55-a62d-66233bea392a","keywords":null,"link":"/360/202006_tarlat__elek_sebestyen_sara_epuletfotoi","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"\"A hétköznapok kis semmiségeinek szépségét\" fedezhetjük fel ezen a tárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","shortLead":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","id":"20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea316a5-abff-436e-a5fc-d17650996f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","timestamp":"2020. február. 07. 15:30","title":"Kokain lehetett a focista halálát okozó balesetben részes taxis szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója, Bob Marley.



","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb...","id":"20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc409629-85f6-466f-9fd2-605bbc4b7e78","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","timestamp":"2020. február. 06. 16:20","title":"Koncertjén összeölelkeztek az ádáz politikai ellenfelek is – 75 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]