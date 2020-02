Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC szakkiállítás. Folyamatosan aktualizált cikkünkben azt gyűjtjük össze, melyik vállalat lesz jelen és melyik mondta már le részvételét a mobiltechnológiai szektor legizgalmasabb újdonságait minden évben felsorakoztató barcelonai expón. Összeállításunk folyamatosan frissül.","shortLead":"Új okostelefonok, okosórák, 5G-megoldások, munkahelyi mobiltechnológia, játékok – ilyenekről szól február végén az MWC...","id":"20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08873df-a199-483f-9040-456112ebb8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_mwc_2020_szakkiallitas_kiallitok_koronavirus","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Koronavírus vs. mobilos mennyország: melyik gyártó (nem) lesz ott az MWC 2020 kiállításon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","shortLead":"Még trükközött a Tuggerah utcáin száguldozó férfi.","id":"20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71bc0bf8-824f-4454-b66e-d6ff826d1e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1364371-ec42-4792-a9f5-89785fe506cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Szo_szerint_meglovagolta_az_ausztral_esozesek_hullamait_egy_jet_skis","timestamp":"2020. február. 09. 14:40","title":"Szó szerint meglovagolta az ausztrál esőzések hullámait egy jet ski-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney videostreaming szolgáltatására előfizetők száma meghaladta a 28 milliót. Mindehhez nem volt szükség három hónapnál többre.","shortLead":"A Disney videostreaming szolgáltatására előfizetők száma meghaladta a 28 milliót. Mindehhez nem volt szükség három...","id":"20200210_disney_plusz_28_millio_elofizeto_nemzetkozi_terjeszkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567cc03-f669-435a-bd4c-cece1569a81c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_disney_plusz_28_millio_elofizeto_nemzetkozi_terjeszkedes","timestamp":"2020. február. 10. 09:03","title":"Valamit tudhat a Disney+: csak úgy gyűlnek az előfizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában gyógyíthatatlan betegségben meghalt kislányát. Az együttlét rendkívüli érzelmeket váltott ki, az új technológia pedig számtalan etikai kérdést is felvet.","shortLead":"Egy VR-szemüveg és a hozzá készült videó segítségével egy dél-koreai anya nemrég újra láthatta a 7 éves korában...","id":"20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e22622e-2e0e-4969-9294-a3e72e70b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5da5e-26d8-41eb-973a-1c3f5259a48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Meghalt_gyermekevel_talalkozott_az_anyja_a_VR_segitsegevel","timestamp":"2020. február. 09. 16:58","title":"VR-szemüveggel láthatta viszont az elhunyt gyermekét. De szabad-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","shortLead":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","id":"20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24ef95-3a31-4ab1-8c4b-ae2b13c03073","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","timestamp":"2020. február. 09. 10:57","title":"Nem ismerte áldozatát a belvárosi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]