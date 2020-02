Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, mi történt.","shortLead":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán...","id":"20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efb5a8a-dd5c-4d81-8fca-21c3968461ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 15:15","title":"Orbán a koronavírus miatt nem szólalt fel a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait. A Google is ráfigyelt a dologra, további 430 hasonló programot szúrtak ki.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait...","id":"20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1003b72d-916f-4eed-af8b-645df0208f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 17. 08:33","title":"Nem működik a Chrome-bővítménye? Lehet, hogy kémkedett ön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.","shortLead":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki...","id":"20200218_lmp_frakcioszerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacab23b-dfab-405f-b0ac-47dafc49c525","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lmp_frakcioszerzodes","timestamp":"2020. február. 18. 06:30","title":"Schiffer és Vágó még mindig rajta van az LMP fizetési listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának, egy Apple Watchnak köszönhetően derült fény.","shortLead":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának...","id":"20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df289-bcef-4640-9422-e28a04b22ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","timestamp":"2020. február. 18. 13:03","title":"A tinédzser fiú csak ült a teremben, amikor az Apple Watch jelzett: baj van a szívével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","shortLead":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","id":"20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d5bcaa-089c-4730-a3ea-457006af6654","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","timestamp":"2020. február. 18. 07:20","title":"Klímaharc vs gazdagok: helikopterrel szállítják a havat a sípályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","shortLead":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","id":"20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8116cf0-2c7b-4590-877e-a774de717592","keywords":null,"link":"/kultura/20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","timestamp":"2020. február. 17. 15:41","title":"Tizenöt évesen elhunyt a Katwe királynője színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsungnak sikerült megoldania minden olyan akadályt, ami gátolja, hogy a kijelző alá kerüljön a szelfikamera. Egy koreai híroldal már azt is tudni véli, mikor lesz az első ilyen készülék bemutatója.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsungnak sikerült megoldania minden olyan akadályt, ami gátolja, hogy a kijelző alá...","id":"20200217_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31824606-8f49-40ec-942c-e85788c30dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_fold_2_kijelzo_ala_tett_szelfikamera","timestamp":"2020. február. 17. 16:03","title":"Kijelző alá tett szelfikamerát villantana a Samsung a Galaxy Fold 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de más szempontból és kérdések miatt.","shortLead":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de...","id":"20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13054b-b501-4f1d-8dbe-40bf95116d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","timestamp":"2020. február. 17. 17:03","title":"Új bolygók felé fordul a NASA, jöhet a Vénusz és a Neptunusz felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]