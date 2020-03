Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","id":"20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb857ca-41fb-4cfc-aadf-db0c4efc7e69","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Újabb három koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek tünetmentes. ","shortLead":"A gyerek tünetmentes. ","id":"20200313_Korhazi_karantenba_kerult_a_koronavirusos_anya_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c2e1a-2f68-49e3-80cd-1870390b3c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Korhazi_karantenba_kerult_a_koronavirusos_anya_gyereke","timestamp":"2020. március. 13. 14:27","title":"Kórházi karanténba került a koronavírusos anya gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú koronavírus Olaszországba.","shortLead":"Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú...","id":"20200312_Nemetorszagon_at_erkezhetett_Olaszorszagba_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55831548-dcb9-4759-807d-4bb7e840a1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Nemetorszagon_at_erkezhetett_Olaszorszagba_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 14:14","title":"Németországon át érkezhetett Olaszországba a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus tömegtermékekkel vagy költséges innovációkkal készül-e tarolni.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus...","id":"202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c2e60-4c5c-4b5e-800e-1be12208182b","keywords":null,"link":"/360/202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","timestamp":"2020. március. 13. 07:00","title":"A neten kötne biztosítást? Fáradjon Mészárosékhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható készülékek forgalmazására szeretnék rávenni a gyártókat.","shortLead":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható...","id":"20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cab87-8779-4a36-8642-4de9698f159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","timestamp":"2020. március. 12. 11:03","title":"Hosszabb ideig használható mobilokat szeretne az EU, már készül az új szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","shortLead":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","id":"20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5661a-2e9b-4661-ad59-9e7a6ed1122d","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 12:06","title":"Elmeszelték a Figyelőt a civilek listázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul jól megőrződött egy 99 millió éves borostyánban.","shortLead":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul...","id":"20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac73ed28-f3d7-4248-8c4a-a8616624370e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","timestamp":"2020. március. 12. 08:03","title":"Egy 28 grammos mikrodinoszaurusz lehet a 99 millió éves borostyánban megőrződött kicsiny lény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez csak a nagyszülőket veszélyeztetné. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi.","shortLead":"Ez csak a nagyszülőket veszélyeztetné. Úgyis mindenki beteg lesz, állítja Mihályi.","id":"20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbc75a-b391-46e3-9607-4f57ad7d5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mihalyi_Peter_hiba_lenne_bezarni_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 13. 10:05","title":"Mihályi Péter: Hiba lenne bezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]