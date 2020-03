Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","shortLead":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","id":"20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f318a1-1fca-4730-ab89-2d368ccca550","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","timestamp":"2020. március. 16. 13:20","title":"Távozik a tőzsdéről az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai Kutatóközpontja tudósainak egy új kutatása szerint.","shortLead":"A hegyvidékek felmelegedése a kihalás szélére sodorhatja a görög karsztviperát (Vipera graeca) az MTA Ökológiai...","id":"20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64d9372-3491-4eb7-b73c-4345e19d21c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5666fd-0272-4f2a-b50d-f20e76c9bfe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_hegyvidekek_felmelegedese_gorog_karsztvipera_kihalas","timestamp":"2020. március. 17. 15:53","title":"Olyan meleg van a hegyekben is, hogy kihalhat a karsztvipera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok változásának. Most egy lépéssel közelebb kerültek a feltételezés igazolásához.","shortLead":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok...","id":"20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697ecdd-4a41-47a2-a3bc-47d86e8ddfea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","timestamp":"2020. március. 17. 11:33","title":"Megfejtették a tudósok, mi vethetett véget a jégkorszakoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel egy régi problémát igyekeznek orvosolni.","shortLead":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel...","id":"20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aaa34-b527-41ed-8ea7-902d266cba07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","timestamp":"2020. március. 18. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a telefonján, változás történt a videóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor kígyózik, miután a kiírás szerint nem lehetnek bent többen, mint amenyi gyógyszerkiadó ablak működik.","shortLead":"Jártunk olyan élelmiszerboltban, ahol nem győzik a tartós élelmiszerek polcait utántölteni. A patiták előtt sor...","id":"20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4613fb5-67a9-438a-a167-a3cd04deeada","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_bolt_bevasarlokozpont_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2020. március. 16. 22:04","title":"Úgy tűnik, alaposan felkészülnek az emberek az otthon maradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de...","id":"20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f41a1c-abe2-4aa5-b68c-6773c95a9041","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feherje_ace2","timestamp":"2020. március. 17. 14:08","title":"Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","shortLead":"A vírus miatt Marokkó is bezárkózik, ami megnehezíti a külföldiek hazajutását. A magyarokért különgép megy.","id":"20200318_marokko_magyarok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdbd257-318b-409c-97c2-27f78f459699","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_marokko_magyarok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:04","title":"146 magyar rekedt Marokkóban, a kormány hazahozza őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]