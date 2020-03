Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","shortLead":"Az országban vasárnap hirdették ki a szükségállapotot.","id":"20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04f7a15-c657-4c33-88fc-421c8f873531","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Szerbiaban_elhalasztottak_a_valasztasokat_ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezettek_be","timestamp":"2020. március. 17. 21:45","title":"Szerbiában elhalasztották a választásokat, éjszakai kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","shortLead":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","id":"20200317_TV2_musor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec672a-66ae-49d0-8a6e-e2b3ebd4fe11","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_TV2_musor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"A TV2 műsorait is érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor a második nekifutásra közölt Facebook-videóban.","shortLead":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor...","id":"20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ef684-9ddb-4de3-8812-8f10fc4ad6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Orbán Viktor bejelentése a koronavírusról: itt vannak a gazdaságvédelmi akcióterv első lépései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","shortLead":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","id":"20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a9c0ea-1374-404c-909f-7bb6d90d8516","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","timestamp":"2020. március. 17. 21:03","title":"Megnyitották a határt a Hegyeshalomnál veszteglő románok és bolgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431265f-0b34-4e2f-837a-4dd29835dc60","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karidológusok társasága azt kéri a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőktől, hogy a koronavírus-járvány miatt a rutin kontrollvizsgálatok, receptírás miatt ne keressék fel a kórházat, rendelőintézetet.","shortLead":"A karidológusok társasága azt kéri a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőktől...","id":"20200318_Kardiologusok_a_kronikus_betegek_ne_menjenek_rutinvizsgalatra_vagy_receptert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a431265f-0b34-4e2f-837a-4dd29835dc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa41672-faa5-4c50-ad2f-7d0c85114027","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Kardiologusok_a_kronikus_betegek_ne_menjenek_rutinvizsgalatra_vagy_receptert","timestamp":"2020. március. 18. 15:13","title":"Kardiológusok: a krónikus betegek ne menjenek rutinvizsgálatra vagy receptért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]