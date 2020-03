Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző napon lezárt rendelő is újranyitott. A gyereknek korábban 4-5 napig tartó magas láza és torokgyulladásszerű tünetei voltak.","shortLead":"Az előző napon lezárt rendelő is újranyitott. A gyereknek korábban 4-5 napig tartó magas láza és torokgyulladásszerű...","id":"20200320_koronavirus_fertozott_kisgyerek_15_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82cfb91-0138-418b-b394-62c12035f2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16dc4d7-d72f-4ef0-a1c8-eaca73c5bf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozott_kisgyerek_15_kerulet","timestamp":"2020. március. 20. 21:10","title":"Jól van a koronavírussal fertőzött XV. kerületi gyerek, nincs kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","shortLead":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","id":"20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efcea7-5c25-45b7-985a-82c5258177bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","timestamp":"2020. március. 20. 12:01","title":"Kivégezték Indiában a diáklányt megerőszakolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három sportoló tesztje lett pozitív.","shortLead":"Három sportoló tesztje lett pozitív.","id":"20200320_Koronavirusos_kinai_vivok_tertek_haza_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26b8a75-6b2e-4613-8178-36a21b353724","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Koronavirusos_kinai_vivok_tertek_haza_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. március. 20. 07:39","title":"Koronavírusos kínai vívók tértek haza Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni, a postással lehet találkozni az ajtóban, szemeteszsákból pedig alaposan be kell vásárolni.","shortLead":"Közzétette a rendőrség a honlapján a hatósági házi karantén előírásait. Az alap, hogy vendéget nem lehet fogadni...","id":"20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf811fa-c947-43a1-927d-3c6e0259c443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b36f8ff-ee5e-450e-a501-acb989456f92","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Koronavirus_Megjelentek_a_hazi_karanten_szabalyai","timestamp":"2020. március. 19. 19:05","title":"Megjelentek a házi karantén szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","shortLead":"Marcello Natali az egyik utolsó interjújában azt mondta: nem voltak felkészülve a koronavírusra.","id":"20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f29e39-1a88-4b49-a7d6-2805cfe292d5","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Vedokesztyu_nelkul_kellett_dolgoznia_belehalt_a_koronavirusfertozesbe_egy_olasz_orvos","timestamp":"2020. március. 19. 08:44","title":"Kesztyű nélkül kellett dolgoznia, belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy olasz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","shortLead":"Főleg a bevásárlóközpontok és a belváros parkolói ürültek ki a fővárosban.","id":"20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fb6c9-0eb5-4e7d-a61f-68e485716301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Tobb_mint_40_szazalekkal_kevesebb_a_parkolo_auto_Budapesten","timestamp":"2020. március. 19. 09:01","title":"Több mint 40 százalékkal csökkent a parkolások száma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]