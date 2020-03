Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket vesznek majd a pénzből.","shortLead":"A 15 fős parlamenti frakció mindegyik tagja egymilliót ajánlott fel a fizetéséből. Fertőtlenítő- és tisztítószereket...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07729f-4b78-4705-a95a-823f757ee326","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_mszp_egeszsegugy_felajanlas","timestamp":"2020. március. 26. 14:46","title":"15 milliót ajánlott fel az MSZP az egészségügyben dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis súlyos tünete. Ráadásul a közel-keleti országot a világjárvány is súlyosan érinti, főleg az Iránnal fennálló szoros vallási, politikai és gazdasági kapcsolatai miatt.","shortLead":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis...","id":"20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f209677-02fb-415e-ad02-7311aba10220","keywords":null,"link":"/360/20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","timestamp":"2020. március. 25. 15:00","title":"A koronavírus-válság közben Libanon szép csöndben csődbe ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","shortLead":"Már négyezernél is többen hunytak el az országban a vírusfertőzés nyomán kialakuló betegségben.","id":"20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c7b53-b9e1-4090-b1cc-58586b60214a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 26. 13:01","title":"Koronavírus: egy nap alatt 655-en haltak meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","shortLead":"Sátorrendszer épült \"a kórház megsegítése céljából\".","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff6d68b6-9905-402d-b9d7-e3a47ecc2978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f71e-dfff-4e87-85e9-b43a83f78eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_tabori_korhaz","timestamp":"2020. március. 25. 09:14","title":"Tábori kórházat húztak fel a katonák a Szent László udvarán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter a fogorvosoknak. A levélben tételesen felsorolta azt is, mi számít sürgős esetnek. A fogászatra érkezőket is szűrni, és szükség esetén tesztelni kell koronavírusra. ","shortLead":"Megyénként egy-két rendelőt kell hatóságilag kijelölni, ahol a sürgős eseteket ellátják – írta Kásler Miklós miniszter...","id":"20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ea5f7-740e-4ad9-a2de-8141e02db830","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_fogaszat_hatosagi_kijeloles_megye_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 25. 12:18","title":"Annyi fogorvosi rendelő zárt be, hogy hatóságilag kell kijelölni a sürgősségi ellátást végzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","shortLead":"Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerint egyelőre rendkívül korai a gazdaság újraindításáról beszélni.","id":"20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafb67be-604b-4110-843f-720e26ca4382","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_bill_gates_koronavirus_jarvany_gazdasag_ujrainditasa","timestamp":"2020. március. 25. 10:38","title":"Bill Gates tanácsolja a járvány kapcsán: most nem a gazdaság újraindításán kellene gondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget. Orbán Viktor megtalálta a módját, hogyan menedzselje sikeresen a saját válságát. Kérdés, hogy az országgal mire megy.","shortLead":"Politikai tehetség kell ahhoz, hogy valaki minden helyzetben a jól bejáratott bűnbakokra tudja hárítani a felelősséget...","id":"202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab01d42a-3626-4231-82db-a0c8bb77e138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2af0a3-5419-4c44-af0c-7893f228000b","keywords":null,"link":"/360/202013__orban_uj_szerepben__pinter_anelkulozhetetlen__mindenre_van_kifogas__eronek_erejevel","timestamp":"2020. március. 26. 11:00","title":"Orbán hallani sem akart arról, hogy az ellenzéknek gesztust tegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]