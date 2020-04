Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni. A Dísz téri ingatlanhoz lakáscserével jutott hozzá.","shortLead":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni...","id":"20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7652d84-9623-412c-a4f6-d6493202a674","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","timestamp":"2020. április. 04. 13:43","title":"Havi húszezerért bérelt lakást a Várban a fideszes Mengyi Roland felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó elvonása után ez is újabb százmilliókkal rövidíti meg az önkormányzatokat, nem csak a fővárosban, de a nagyobb vidéki városokban is nagy érvágás. ","shortLead":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó...","id":"20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357e63ca-d5f8-4889-92d8-42abcb397283","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. április. 05. 17:35","title":"Virágvasárnapra is jutott egy mélyütés az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális oktatásra. Csak az oktatásirányítás nem tart lépést a változásokkal.","shortLead":"A kormány által sokszor lenézett és lesajnált tanári gárda kreatívan le tudta vezényelni az átállást a digitális...","id":"202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce998ce-ea02-4b4e-9a54-bccb90a4965d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2c4fb4-3bca-4aae-9b22-eed631c57ad0","keywords":null,"link":"/360/202014__tavoktatas__jobb_moduak_elonyben__bizonytalan_matura__home_sulik","timestamp":"2020. április. 04. 08:15","title":"A tudás helyett a társadalmi szakadékot mélyítheti a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","shortLead":"Amióta a digitális térbe költözött a tanítás, elmaradnak a személyes tanár-diák találkozások.","id":"20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac8f3c3-5927-41b8-9a8d-49abd9a9fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85f139b-3a8d-4b39-aa88-773aac1e29eb","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Hianyoztok__uzenik_a_nyiracsadi_tanarok_az_iskola_keritesere_feszitett_molinon_a_diakoknak","timestamp":"2020. április. 04. 12:44","title":"„Hiányoztok” – üzenik a nyíracsádi tanárok az iskola kerítésére feszített molinón a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71b9cf0-81ed-4dd0-9443-12f23e0c981e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta 34 koronavírusos ember halt meg.","shortLead":"A járvány kezdete óta 34 koronavírusos ember halt meg.","id":"20200405_55_uj_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71b9cf0-81ed-4dd0-9443-12f23e0c981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5ae0aa-2b57-4821-b56c-71e6c5bf6998","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_55_uj_koronavirusos_beteg_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 05. 07:21","title":"Két idős koronavírusos beteg elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","shortLead":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","id":"20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e6760-cb98-41d0-b274-eb95b8c336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 04. 12:17","title":"Nyolcvanöt egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"Karácsony Gergely","category":"360","description":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást adna a budapestieknek, több bérlakást biztosítana és a zöld beruházásokat támogatná. Forrásokat az EU-tól vár, de a kormánnyal is együttműködne. ","shortLead":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást...","id":"20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31b5539-57f3-4c78-bf63-87307a37abfe","keywords":null,"link":"/360/20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","timestamp":"2020. április. 04. 11:00","title":"Vissza a jövőbe! Karácsony Gergely javaslatai a válság ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]