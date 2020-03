Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","shortLead":"Már annál is nagyobb a forint zuhanása, mint amekkora 2008-ban volt.","id":"20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5805af7e-c356-48ea-a804-2dd409e9f6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58e3d23-7c09-4d46-839d-cdedcc280102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_forint_arfolyam_mnb_deviza_tortenelem_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:15","title":"229-től 359-ig: így változott a forint árfolyama 1999 és 2020 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","shortLead":"Egy szakszervezeti vezető szerint több helyen alig tudják csillapítani az indulatokat.","id":"20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46037098-b2d0-4881-93a0-26cbc952580f","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Nepszava_miniszterium_otthoni_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 09:44","title":"Népszava: nem minden minisztériumban engedik az otthoni munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől bizonytalan időre búcsúzó szülőkkel, barátokkal indult hétfőn este Budapestre a magyar határok lezárása előtti utolsó repülőgép Bázelből. A repülőre csak magyar állampolgárok szállhattak fel, külföldinek még magyar tartózkodási engedély sem volt elég ehhez. A szinte pontosan a határzár életbe lépésekor landolt Wizzair-gép utasait rendőrök fogadták Ferihegyen, de csak rápillantottak az iratokra, és feltettek egy kérdést. A reptéri hőmérés ezúttal elmaradt.","shortLead":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől...","id":"20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f698911-311c-4b40-b743-59fdabbfd117","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","timestamp":"2020. március. 17. 16:00","title":"\"Laza csatárláncban fogadtak a rendőrök a reptéren, lázmérés nem volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","shortLead":"A MOL Limo egyelőre kivár, de a GreenGo példáját követve mától már a Share Now is olcsóbban használható.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e5a6d0-6767-4c2e-a2d0-7f728dbda7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660e6218-ba5c-4ce0-9eac-9e2f881ea69f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_ujabb_budapesti_automegoszto_csokkentett_arat","timestamp":"2020. március. 18. 12:33","title":"A koronavírus miatt újabb budapesti autómegosztó csökkentett árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","shortLead":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c7fda-6ad6-4c13-97d3-3894a96043da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:12","title":"Már 349 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem a tömegközlekedést szeretnék használni.","shortLead":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem...","id":"20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ad06cc-64d5-4e81-b0ff-e4a0d2d33b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","timestamp":"2020. március. 18. 08:22","title":"Olcsóbb villanyautó-használat és fertőtlenítés a magyar autómegosztóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]