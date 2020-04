Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","shortLead":"Csak az elmúlt egy napban 7337-en haltak meg a Covid-19 betegségben.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b2e08d-c743-43a8-8673-528b43f0463c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_vilagszerte_statisztika","timestamp":"2020. április. 08. 09:48","title":"Már 82 ezer halottja van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","shortLead":"A kormányfő a XII. kerületi Korányi-intézetben nézett szét, a látogatásról videó készült.","id":"20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2a70ee-5892-409a-be67-b6ff8addfffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825730a8-f073-4ed3-a83a-d2f50660a83c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_orban_viktor_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 17:43","title":"Eljött a nap, amikor már Orbán is maszkban tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","shortLead":"A Toyota prémiummárkájanak sportmodellje veszített a tömegéből, jobban kanyarodik, és egyben okosabb is lett. ","id":"20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35ef58c7-4893-44fd-a87a-aa80725be00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ab0922-0df1-4f7e-a895-4e2d45c2d820","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_itt_az_extravagans_uj_lexus_lc_sportkocsi","timestamp":"2020. április. 09. 09:21","title":"Itt az extravagáns új Lexus LC sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","shortLead":"Kétszáz bolíviai próbált visszamenni Chiléből a saját hazájába, de a katonák nem engedték őket a koronavírustól tartva.","id":"20200408_bolivia_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06df7c49-38ce-4cdf-9f29-992fa8911ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b9617-4e68-4d00-bf2c-35f1c04ac817","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_bolivia_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 06:12","title":"Könnygázzal tartotta vissza Bolívia a saját polgárait a határon, nehogy hazamenjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","shortLead":"1.8 literes kéthengeres dolgozik a vadonatúj R18-asban.","id":"20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d4075b-fb3f-479d-81c9-fb6793b5fbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2648f02-9224-4f87-935f-bd52ed1063d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Az_eddig_legnagyobb_boxermotor_kerult_a_BMW_retro_motorkerekparjaba","timestamp":"2020. április. 07. 17:28","title":"Az eddig legnagyobb boxermotor került a BMW retró motorkerékpárjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de a döntéshozásban elkerülhetetlen a káosz. Bár az egészségügy felkészültsége javulni látszik, a koronavírus-járvány egyre súlyosabb a szigetországban, a Konzervatívok összes terve pedig a kukában végezheti, ha a Brexit sem mozdul, és a Munkáspárt is magára talál.","shortLead":"Boris Johnson harmadik napja szorul intenzív kórházi kezelésre, helyét Dominic Raab külügyminiszter vette át, de...","id":"20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef2373-e9b5-472d-bc96-93f3a24f0688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_boris_johnson_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 08. 20:00","title":"Ha Boris Johnson most egy időre kiesik, a válságkezelés kerülhet válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra nyilatkozott állapotáról, gyógyulásáról, pártfegyelemrőlm megbélyegzett mondatokról, és bizonyos 100 fekvőtámaszról. No meg, hogy miként látja városvezetőként a kormányzati döntéseket.","shortLead":"A győri polgármester több mint két hete megszólalt már sorozatunkban. Most, koronavírus-fertőzöttként, újra...","id":"20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1625902-2dea-4ef1-a00b-35369feb564f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae3a298-7cee-4d48-9029-b8c7e20f1d13","keywords":null,"link":"/360/20200408_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 08. 18:30","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Bejött a szobába, köhögött egy-kettőt. Ennyi.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]