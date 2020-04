Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"A minisztérium szerint a státusz megszűnése versenyképesség-javulást hozhat, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók...","id":"20200413_Emmi_kozalkalmazott_kozszfera_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f960542e-6777-4931-854a-5d063e5f4d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Emmi_kozalkalmazott_kozszfera_jogviszony","timestamp":"2020. április. 13. 16:54","title":"Az Emmi szerint előnyös a közalkalmazottak jogviszonyváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]