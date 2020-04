Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","shortLead":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","id":"20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf54c7-0758-4d17-81ea-e392b81f0a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 18. 19:28","title":"Még ez is: több helyen tűz ütött ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában 847-en hunytak el a vírus miatt.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában 847-en hunytak el a vírus miatt.","id":"20200417_nagy_britannia_fertozott_elhunyt_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ce28b-a578-4aab-95e5-a7e0595dc21b","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_nagy_britannia_fertozott_elhunyt_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 20:20","title":"Már több mint 14 ezer fertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. A jó hír azonban, hogy dán kutatók, úgy tűnik, rájöttek, mivel helyettesíthető környezetbarátabb módon a növényi fehérjeforrás. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig...","id":"20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55ff5c-39d1-4dd7-a726-50dc6c00b409","keywords":null,"link":"/zhvg/20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","timestamp":"2020. április. 18. 06:25","title":"Közel sem olyan környezetbarát a szója, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","shortLead":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","id":"20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a18267-ecfc-4105-b012-0b2020eae8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","timestamp":"2020. április. 19. 09:26","title":"Idősotthonban razziáztak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","id":"20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcd532-9eb0-4ccf-8b4b-8a193e8bf5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","timestamp":"2020. április. 18. 09:27","title":"Címplágiummal vádolják Hajdu Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","shortLead":"Timelapse videón mutatták be a torinói kórház építését.","id":"20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d708096-c527-4e4e-86f0-e423b43b8f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4cc03-9dc9-4d14-a28f-8609362393c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Video_9000_negyzetmeteres_korhaz_lett_egy_torinoi_kiallitoterembol","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Videó: Így lett 9000 négyzetméteres kórház egy torinói múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]