[{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig világszerte csaknem 2,5 millió ember fertőződött meg a koronavírussal és Afrikában még csak most kezdődik a járvány.","shortLead":"Eddig világszerte csaknem 2,5 millió ember fertőződött meg a koronavírussal és Afrikában még csak most kezdődik...","id":"20200420_WHO_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bea7c4-cd94-4993-bcbb-789c96f1ab9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 20:23","title":"WHO-főigazgató a járványról: A legrosszabb még hátravan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87913-7b7a-432b-a34b-83c731c040a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatásért és fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team most először jelentkezett olyan alkalmazással, amit kifejezetten az Apple Watch-ra terveztek. A Kit egyelőre kísérleti stádiumban van, de már telepíthető az okosórára.","shortLead":"A Facebook kutatásért és fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team most először jelentkezett olyan alkalmazással...","id":"20200420_facebook_kit_uzenetkuldo_applikacio_alkalmazas_apple_watch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87913-7b7a-432b-a34b-83c731c040a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e5fa45-8b1b-40a6-8ad7-f69aaa17a5fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_kit_uzenetkuldo_applikacio_alkalmazas_apple_watch","timestamp":"2020. április. 20. 11:33","title":"Csinált egy új üzenetküldőt a Facebook, de nem mindenki használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509ca02a-70c8-4157-828e-eb030d7e7296","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a japán járgány a futásteljesítménye alapján már jó néhányszor megkerülte a Földet, és mindvégig igen megbízható volt.","shortLead":"Ez a japán járgány a futásteljesítménye alapján már jó néhányszor megkerülte a Földet, és mindvégig igen megbízható...","id":"20200420_a_honda_ami_920_ezer_kilometert_tett_meg_egy_kuplunggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=509ca02a-70c8-4157-828e-eb030d7e7296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e3f20f-7ebf-4265-9d46-a69b26363f23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_a_honda_ami_920_ezer_kilometert_tett_meg_egy_kuplunggal","timestamp":"2020. április. 20. 06:41","title":"A Honda, ami 920 ezer kilométert tett meg egy kuplunggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","id":"20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d87d46-3310-43e5-ad19-eca69c0a95d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","timestamp":"2020. április. 21. 11:01","title":"„Érettségiző diákoknak javallott a limuzin bérlése” – paródia a törzsi tájékoztatókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23aa5dd8-5ec1-4516-9323-7b9521507896","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A járványhelyzet vis maior, ha akadályozza a miskolci kosárcsarnok építését, a szerződés automatikusan hosszabbodik, a vállalkozóknak csak szólniuk kell.","shortLead":"A járványhelyzet vis maior, ha akadályozza a miskolci kosárcsarnok építését, a szerződés automatikusan hosszabbodik...","id":"20200421_Egy_5_milliard_forintos_stadion_hatarozatlan_ideig_csuszhat_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23aa5dd8-5ec1-4516-9323-7b9521507896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39969b14-6270-43e2-bbba-58a62db5a845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Egy_5_milliard_forintos_stadion_hatarozatlan_ideig_csuszhat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 11:05","title":"Egy 5 milliárd forintos sportcsarnok átadása csúszhat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]