[{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Training360 Kft. tulajdonosai megvásárolták a NetAcademia Oktatóközpont Kft.-t.","shortLead":"A Training360 Kft. tulajdonosai megvásárolták a NetAcademia Oktatóközpont Kft.-t.","id":"20200421_oktatas_training360_netacademia_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df0ba9d-2e8f-4e86-95dc-0f6ac0bcd98a","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_oktatas_training360_netacademia_felvasarlas","timestamp":"2020. április. 21. 09:17","title":"Egy kézbe került a magyar online oktatási piac két fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b6e8d-c976-4eb2-a2e2-b037c4414809","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. április. 22. 14:15","title":"Péntektől még olcsóbban lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd az ország gazdasági teljesítményében. Várhatóan rengeteg pénzt fog költeni a kormány a gazdaság felélesztésére, azonban a gazdaság klímabaráttá alakítása szempontjából nem mindegy, hogyan teszi. ","shortLead":"Már most jól látszik, hogy a koronavírus-járvány a 2008-as gazdasági válságnál is súlyosabb visszaesést jelent majd...","id":"20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657c6eaf-93cc-4921-a156-205856ab4af6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Hogyan_tegyuk_klimabaratta_a_COVIDvalsag_utani_hazai_gazdasagosztonzest","timestamp":"2020. április. 22. 10:23","title":"Hogyan tegyük klímabaráttá a COVID-válság utáni hazai gazdaságösztönzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","shortLead":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","id":"20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9443e-3e4f-4328-b97b-3fa038d4fff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","timestamp":"2020. április. 22. 08:01","title":"Hiába a kormányzati támogatás, több száz embert küld el két nagy autóipari multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","shortLead":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","id":"20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a55a733-2477-415e-a3ca-1e900b53cc94","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 06:57","title":"Akkora a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti korlátozásokat. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti...","id":"20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ec260-889c-413b-b268-8fdb7b07d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","timestamp":"2020. április. 22. 18:05","title":"Levélben kérte a boltok együttműködését a kötelező maszkviseléshez Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","shortLead":"Május 12-ig lehet beleszólni a munkába.","id":"20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e41d8f7-3b89-47b8-9abe-fba3263a8d1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_boraros_ter_felujitas_petofi_hid_bkk","timestamp":"2020. április. 22. 12:24","title":"A lakosság véleményét is kikérik a Boráros tér és a Petőfi híd felújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]