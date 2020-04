Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át kell írni a terveket. Sorra kérnek szerződésmódosítást a plázák üzlethelyiségeinek bérlői is, de a szállodaszobák építését is újra kell gondolni.","shortLead":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át...","id":"20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfc2b03-9f4d-4521-b944-af8070cd7856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:15","title":"Kiürült irodaházak és plázák maradhatnak a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint az Orbán-kormány demokratikus választásokon már nem leváltható, ráadásul a Fidesz-szavazók körében is ez a többségi álláspont – olvasható a Policy Solutions friss kutatásában. Ebből kiderül az is: a többség szerint a Fidesz-kormány a gazdagoknak kedvez, és a kormánypárti szavazók zöme is úgy véli, az juthat előre, aki fideszes. Ezek után nem meglepő a tanulmánynak az a megállapítása sem, hogy többen vannak, akik szerint az ország összességében rosszabb állapotban van, mint tíz évvel ezelőtt.","shortLead":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint...","id":"20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21055ec-fa8d-4f04-a4b0-2d7397464857","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","timestamp":"2020. április. 22. 14:00","title":"Már a fideszesek többsége is úgy gondolja, Orbán nem leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös eurókötvényről, és máris jön egy újabb vita: az Európai Bizottság a mostani tervezetnél bőkezűbb hétéves költségvetést szeretne, kérdés, hogy ez milyen fogadtatásra talál.","shortLead":"Nincs megállapodás az uniós tagállamok között a válság utáni újjáépítés finanszírozását megalapozó közös...","id":"20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b979033e-6040-4c16-b91c-90151f7ba8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Bokezubb_unios_koltsegvetest_szeretne_Brusszel","timestamp":"2020. április. 21. 15:45","title":"Bőkezűbb uniós költségvetést szeretne Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kabinetfőnöknek kell előirányzatosítani az évek alatt felhalmozódott maradványokat. A pénzügyminisztert egyébként Varga Mihálynak hívják.","shortLead":"A kabinetfőnöknek kell előirányzatosítani az évek alatt felhalmozódott maradványokat. A pénzügyminisztert egyébként...","id":"20200422_Orban_Viktor_Rogan_Antalra_bizta_a_koltsegvetesi_maradvanyok_elosztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5e49f-c453-44b5-bf32-8fa034a578df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Orban_Viktor_Rogan_Antalra_bizta_a_koltsegvetesi_maradvanyok_elosztasat","timestamp":"2020. április. 22. 11:18","title":"Orbán Viktor Rogán Antalra bízta a költségvetési maradványok elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája az olajválság hatásaitól tart, ugyanakkor bízik benne, hogy a tudomány szerepe meg fog erősödni a járványhelyzet után. ","shortLead":"Szörnyű fájdalom és veszteség nélkül nem tudnak majd átállni a nagy struktúrák - véli Tóta W. Árpád. A HVG publicistája...","id":"20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba2e36c-e8f3-4b30-91ba-1de219d45097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00c2944-a070-4a2b-9fd0-3d8430f51360","keywords":null,"link":"/360/20200422_Tota_W_Arpad_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 22. 18:35","title":"Tóta W. Árpád a Home office-ban: \"Oroszország jó eséllyel földbe áll és olyankor baj szokott lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél.\r

","shortLead":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány...","id":"20200421_who_koronavirus_ajanlasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750b65-8813-49ec-ba7b-acd103a4654a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_who_koronavirus_ajanlasok","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"Rengeteg tesztre lenne szükség a járvány megállításához a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","shortLead":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","id":"20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee530d-b485-4f00-ba8e-03c81472dbea","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","timestamp":"2020. április. 23. 09:51","title":"Egy évig minden nap új dallal jelentkezik Müller Péter Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","shortLead":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","id":"20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580694ac-eea1-4cd4-b386-dffe86ab2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","timestamp":"2020. április. 21. 20:49","title":"Fake news-terjesztéssel vádolta meg Kínát, Iránt és Oroszországot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]