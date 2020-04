A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon a jegybank Monetáris Tanácsa április 28-ai ülésén.

A Monetáris Tanács az elmúlt hetekben már megtette, amit meg akart tenni, illetve amit megtehetett. A Monetáris Tanács legutóbb, március végén is 0,9 százalékos szinten hagyta az alapkamatot, illetve -0,05 százalékos szinten az O/N betéti kamatot, miközben az O/N és az egyhetes fedezett hiteleszközének kamatát 1,85 százalékra emelte. Az egyhetes betéti eszköz kamata az alapkamat 0,9 százalékos szintjével egyezik meg, ugyanakkor a Monetáris Tanács április elején döntött arról, hogy az eszköz kamata a kamatfolyosón belül eltérhessen az alapkamattól, akár felfelé, akár lefelé. Az eszköz kamatát minden héten az aktuális tender meghirdetésekor határozza meg a jegybank.

Ezek az intézkedések gyakorlatilag kamatemeléssel értek föl. Március végén a forint árfolyama a régiós devizáktól elszakadva zuhanni kezdett – ebben minden bizonnyal szerepe volt az országgyűlés fideszes többsége által elfogadott felhatalmazási törvény nemzetközi visszhangjának, a befektetők elbizonytalanodásának. A forintot végül a jegybank mentette meg, amikor bejelentette, hogy a jegybanki alapkamat rátájával megegyező kamatú egyhetes betéti tendert indít el. Az eszköz segítségével a bankok 0,9 százalékos kamattal (illetve az április elején bejelentett intézkedés után akár annál magasabbal) parkoltathatják a pénzüket rövid távon a jegybanknál.

Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint? A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. Krízis idején nem vészesen nagy baj, ha a gazdasági prognózisok szavatossági ideje csupán egy hét. Az már nagyobb, ha az ország jegybankja ennyi idő alatt kénytelen felülbírálni korábbi döntését, és 180 fokos fordulatot vesz.

Az MNB egyéb intézkedéseket is bevezetett a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági válság kárainak enyhítésére, illetve a bankrendszer likviditásának növelésére, helyzetének könnyítésére, ezekről itt írtunk részletesen.