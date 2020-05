Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","shortLead":"Egy bombariadóba fulladt szombathelyi koncert után lépett akcióba a férfi.","id":"20200519_moped_szombathely_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeda46a-29a5-4f8e-b941-e0a84e8e217f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920fb400-6b7a-46de-a4ac-50990a62c395","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_moped_szombathely_rendorseg","timestamp":"2020. május. 19. 20:45","title":"Nekiment mopeddel a rendőrautónak, mert börtönbe akart kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","shortLead":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f7f6e-3b31-4808-a156-424d82102e11","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","timestamp":"2020. május. 18. 19:06","title":"Svédországban 27 éve nem haltak meg olyan sokan, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","shortLead":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","id":"20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061ef8b8-61a7-4b99-905f-5405352451b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2020. május. 20. 11:49","title":"Jól hozott a konyhára a Valton-Sec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","shortLead":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","id":"20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174749fa-0377-4a50-8814-bbd0316c897b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"Tíz perc alatt 100 kilométeres hatótáv nyerhető az új elektromos Mustanggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","shortLead":"Egy dísznövénytermesztőt próbáltak átverni.\r

","id":"20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025eec2-7cd2-46a0-951d-7bfffcf7c18b","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_nebih_telefonos_csalo_atveres_szemelyes_adatok","timestamp":"2020. május. 19. 16:54","title":"A Nébih nevével visszaélve próbált pénzhez jutni egy telefonos csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak. Azt állítják: 2016 óta „dolgozik”.","shortLead":"A Mandrake nevű androidos kártevő felfedezői szerint az egyik legfejlettebb kémprogram, amit eddig azonosítani tudtak...","id":"20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe9e032-4d09-4cff-abfa-3d5aed02302a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_android_virus_kartevo_kemprogram_mandrake","timestamp":"2020. május. 19. 08:33","title":"Négy éve fertőzi az androidos telefonokat egy csak most felfedezett vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d62d398-4f48-401f-bdc6-161d4f48f523","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak új vágánypár épül, megújulnak a megállók is.","shortLead":"Nem csak új vágánypár épül, megújulnak a megállók is.","id":"20200518_Kezdodik_az_epitkezes_amely_utan_elinduhat_az_uj_pesti_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d62d398-4f48-401f-bdc6-161d4f48f523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c551fe-655a-4df8-b35b-a4e8a644579b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Kezdodik_az_epitkezes_amely_utan_elinduhat_az_uj_pesti_villamos","timestamp":"2020. május. 18. 19:47","title":"Kezdődik az építkezés, amely után elinduhat az új pesti villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]