[{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa5c7d4-b7ed-4b9c-b84e-0acc60171fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","timestamp":"2020. május. 19. 16:06","title":"Megszüntették a nyomozást a Mátrai Erőmű eladása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","shortLead":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","id":"20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6531c47a-364b-4657-a4a4-300d832b3350","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 05:55","title":"A járvány miatt csőd fenyegeti a legendás londoni Globe Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90816ce-3a56-449c-ab68-f8ec5c41590f","keywords":null,"link":"/360/20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","timestamp":"2020. május. 20. 08:00","title":"Radar360: Titok marad a kínai gigaberuházás, de rólunk mindent megtudhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549ec5de-de6e-42dd-bf34-be2abf347671","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Új irányt adott a popzenének a minap elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója, akit mindennél jobban érdekelt a zene eredete. Az együttes gyökerei az 1960-as évek második felében született nyugatnémet avantgárd irányzatba, a krautrockba nyúlnak.","shortLead":"Új irányt adott a popzenének a minap elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója, akit mindennél jobban...","id":"202020__florian_schneider__kraftwerk__hangfetisiszta__feszultsegforras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=549ec5de-de6e-42dd-bf34-be2abf347671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb80884-2b5d-4bd5-bf82-b617993a088c","keywords":null,"link":"/360/202020__florian_schneider__kraftwerk__hangfetisiszta__feszultsegforras","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"\"A Kraftwerk nem egy együttes, hanem embergép-koncepció\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","shortLead":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","id":"20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bdf211-aa71-41dd-8af3-f7b8d2547013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","timestamp":"2020. május. 19. 08:58","title":"Úgy tűnik, nem fertőz, akinek gyógyulása után is pozitív a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]