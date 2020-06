Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi oldalon. Az orosz Sputnik és a kínai China Daily már meg is kapta a címkéjét.","shortLead":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi...","id":"20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dd375-ca8e-483b-a646-4a52cfb30bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. június. 05. 08:38","title":"A Facebook elkezdte megjelölni a kormányzati médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt hozzátartozókhoz viszont még nem lehet bemenni. ","shortLead":"A kórházban ápolt hozzátartozókhoz viszont még nem lehet bemenni. ","id":"20200605_Mar_latogathatok_az_idosotthonban_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ed2288-3598-4dc3-a131-18284320e02b","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Mar_latogathatok_az_idosotthonban_elok","timestamp":"2020. június. 05. 17:53","title":"Már meglátogathatók az idősotthonban élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","shortLead":"Nem jelentős azok száma, akiknek a koronavírus elleni védekezéshez kellett az ingyenes parkolás. ","id":"20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49495b18-d479-4fa1-a32a-e0538ad5df7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17cccbb-300f-4eb4-82fe-fbb1b175f0ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_koronavirus_ingyenes_fizetos_parkolas","timestamp":"2020. június. 05. 15:07","title":"Jól jött az embereknek az ingyenes parkolás, de nem azért, amiért meghirdették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","shortLead":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","id":"20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30740cb0-aa28-488d-bc9c-c53aa5622c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","timestamp":"2020. június. 03. 20:25","title":"Saját pénzükön nyaraltatnak rászoruló gyerekeket a budapesti strandok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","shortLead":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","id":"20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229b119-fb70-4505-b98c-220eba479c2f","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","timestamp":"2020. június. 04. 08:54","title":"21,58 milliárd forintért újítják fel Mészárosék az Erzsébet-táborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","shortLead":"Létezik egy bizonyos személyiségjegy, mely elárulja a zenei érzéket.","id":"20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=199db75a-eded-4ffb-b7a7-5a9262f27fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5ce1f4-9236-4894-80c8-5625446547c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200604_Vajon_onben_is_ott_az_Xfaktor","timestamp":"2020. június. 04. 12:20","title":"Vajon önben is ott az X-faktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","id":"20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d325c7-7df9-4625-a784-b08655a34982","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Marad az időseknek fenntartott vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]