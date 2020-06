Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi oldalon. Az orosz Sputnik és a kínai China Daily már meg is kapta a címkéjét.","shortLead":"A Facebook mostantól felhívja a felhasználók figyelmét arra, ha a kormányzati médiumok híroldalára tévednek a közösségi...","id":"20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dd375-ca8e-483b-a646-4a52cfb30bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_facebook_kormanymedia_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. június. 05. 08:38","title":"A Facebook elkezdte megjelölni a kormányzati médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt.","id":"20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075dc1c7-d91b-4abd-aed9-4685a9e5b525","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Elhunyt_Goncz_Arpadne","timestamp":"2020. június. 03. 14:36","title":"Elhunyt Göncz Árpádné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","shortLead":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","id":"20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6e6ed1-c55c-4951-89af-4ec1cd6a510c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Nem vetné be a hadsereget tüntetők ellen az amerikai védelmi miniszter, de nem az övé az utolsó szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","shortLead":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","id":"20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28563a4f-bdc4-42ab-b2d3-3b92fec1cf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","timestamp":"2020. június. 03. 15:46","title":"Egyelőre úgy tűnik, kisebbet ütött a koronavírus az európai gazdaságon, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő Alekszandr Lukasenko meghívására utazik hivatalos látogatásra.","shortLead":"A magyar kormányfő Alekszandr Lukasenko meghívására utazik hivatalos látogatásra.","id":"20200604_orban_viktor_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a6d5b-4654-4b9f-8598-7a4f4b6be6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_orban_viktor_feheroroszorszag","timestamp":"2020. június. 04. 10:14","title":"Orbán Viktor pénteken Fehéroroszországba repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","shortLead":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","id":"20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922382a-e7d0-42ba-8fa7-7d2b5786bd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","timestamp":"2020. június. 04. 11:48","title":"Káslerék 12 milliót adnak az Ismerős Arcokról szóló dokumentumfilmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3b70ae-4469-451e-89c6-d37feda7984e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat országnak jutott a történelmi Magyarországból lefaragott területekből, minden harmadik magyar a határokon kívül találta magát az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés nyomán. Ám a határokat nem húzták meg elég pontosan, így végig kellett járni azokat, és kijelölni a végleges határvonalakat, például olyan határkövekkel, mint a fenti képen látható csengeri. ","shortLead":"Hat országnak jutott a történelmi Magyarországból lefaragott területekből, minden harmadik magyar a határokon kívül...","id":"20200604_Elszamolt_Trianon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b70ae-4469-451e-89c6-d37feda7984e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f960264c-9645-4406-a3f7-bb3ddd9cdf43","keywords":null,"link":"/360/20200604_Elszamolt_Trianon","timestamp":"2020. június. 04. 16:00","title":"Elszámolt Trianon: a határok véglegesítésével kicsit nagyobb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]