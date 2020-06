Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd48e12d-c39a-4f47-868b-3e40c797ce6f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sal László egészen más dologba fog, mint amiről eddig ismert volt.","shortLead":"Sal László egészen más dologba fog, mint amiről eddig ismert volt.","id":"202023_restart_2020_hid_azinformatikaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd48e12d-c39a-4f47-868b-3e40c797ce6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2ab0a-26f7-4fe3-8767-4a744131df11","keywords":null,"link":"/360/202023_restart_2020_hid_azinformatikaba","timestamp":"2020. június. 08. 10:00","title":"A Simicska-féle Közgép egykori vezetőjét a járvány sem állítja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter azt mondta, a jövőben sem lesz vége a beszerzésnek.","shortLead":"Szijjártó Péter azt mondta, a jövőben sem lesz vége a beszerzésnek.","id":"20200607_Omlik_a_kinai_vedofelszereles_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b637097a-0332-45c5-8ec4-884493f1df6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Omlik_a_kinai_vedofelszereles_Budapestre","timestamp":"2020. június. 07. 14:39","title":"Ömlik a kínai védőfelszerelés Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","shortLead":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","id":"20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad7e6-b27e-4755-8695-13083d7e87f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","timestamp":"2020. június. 08. 14:00","title":"OMSZ: Nem igazi mentős, aki elhunyt betegekről beszélt az MSZP videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tiltakoztak.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak.","id":"20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f58e7a-4e45-4165-b922-ab1e0a7f4019","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","timestamp":"2020. június. 07. 12:58","title":"Összecsapás lett a rasszizmus elleni tüntetésből Berlinben és Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","shortLead":"Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról.","id":"20200607_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da231fa6-1e8a-45a1-8343-0c550f76edf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8957b406-39ec-4177-91e9-cd8944a0c4aa","keywords":null,"link":"/360/20200607_szemle","timestamp":"2020. június. 07. 10:00","title":"Euractiv: A magyar energiaellátási terveket is tönkretenné, amire Amerika készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c57a3f9-7175-454b-8bb9-ba009c43a8ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VírusRadar alkalmazás abban nyújt segítségét, hogy kiderítsük: igazolt fertőzött közelébe kerültünk-e. A szoftver eddig csak Androidon működött, de most iOS-re is megjelent.","shortLead":"A VírusRadar alkalmazás abban nyújt segítségét, hogy kiderítsük: igazolt fertőzött közelébe kerültünk-e. A szoftver...","id":"20200608_virusradar_kontaktkutatas_ios_android_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c57a3f9-7175-454b-8bb9-ba009c43a8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971a260-6ef9-4051-b965-31a7536533a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_virusradar_kontaktkutatas_ios_android_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 08. 17:03","title":"Már iPhone-jára is letöltheti a magyar VírusRadart, amellyel követhetők a koronavírusos kontaktok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]