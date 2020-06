Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","shortLead":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","id":"20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dcfeb3-fa67-481d-9087-d9eecf65e470","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Külföldi fiatal fújt fel egy 20 négyzetméteres graffitit az Erzsébet híd pillérjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","shortLead":"A Hajós Alfréd uszodánál este 9-kor kezdődik a megemlékezés.","id":"20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec26210-bf8c-49e5-b715-8c8ed1511bc6","keywords":null,"link":"/sport/20200618_Benedek_Tiborra_gyertyagyujtassal_emlekezik_a_Magyar_Vizilabda_Szovetseg","timestamp":"2020. június. 18. 12:21","title":"Mindenki számára nyilvános gyertyagyújtással emlékeznek Benedek Tiborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","shortLead":"A civil szervezetek külföldi finanszírozásának korlátozása sérti az Európai Uniós jogot. ","id":"20200618_civiltorveny_europai_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdce6ed-8a58-4551-8d84-78fae332ec46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a099a8-7022-4256-9192-1ea5a3efa215","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_civiltorveny_europai_birosag","timestamp":"2020. június. 18. 10:07","title":"Európai Bíróság: jogellenes a magyar civiltörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","id":"20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ac430-1522-4dec-b7d6-adb1363b2aae","keywords":null,"link":"/elet/20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","timestamp":"2020. június. 18. 16:12","title":"103 évesen meghalt a britek háborús hős énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot csak akkor kezdik el forgalmazni, ha az emberi tesztelésen is beválik.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot...","id":"20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18ed922-7815-49c8-babe-7918d5f17b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. június. 18. 21:26","title":"Nagy-Britanniában belekezdenek a vakcinagyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","shortLead":"Hosszú Facebook-posztban ment neki a főpolgármester a kormánynak.","id":"20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca04af-82f5-445f-af1f-dba963200358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Karacsony_Budapest_koltsegvetes_adok","timestamp":"2020. június. 19. 11:59","title":"Karácsony: Budapest eddig is fejőstehén volt, de most a kormány vágóhídra küldené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","shortLead":"A sárlavina miatt a 12-es főút is járhatatlan lett.","id":"20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde2a591-726e-4de5-8621-8374eb8944a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6fc38-e12e-4b56-a997-8881a3d3981c","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_sar_nagymaros_zebegeny_sinek_vasuti_palya","timestamp":"2020. június. 18. 05:22","title":"Megint sárlavina árasztotta el a síneket Nagymaros és Zebegény között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen, annak újra és újra be kell jelentkeznie a gépen a Google-fiókjába.","shortLead":"Nem minden felhasználónál jött elő az a hiba, ami a Windows 10 májusi frissítésébe került bele. Akinél viszont igen...","id":"20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66554d27-4513-439c-8ca3-76464c9f9ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_microsoft_windows_10_majusi_frissites_update_google_chrome_kijelentkezes_megoldas","timestamp":"2020. június. 18. 08:03","title":"Bosszantó hiba került a Windows 10 frissítésébe, mutatjuk a Chrome-baj megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]