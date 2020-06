Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","shortLead":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","id":"20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed70a23-e147-44ed-9ad9-9a242da86eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","timestamp":"2020. június. 20. 15:36","title":"Közelről és lassítva látszik igazán, mennyire hasznos az Apple Watch egyik legjobb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.","shortLead":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden...","id":"20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1de65-5c2b-4620-a307-01d9fc89c0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","timestamp":"2020. június. 20. 10:03","title":"Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember megszállottsága? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Arthur Miller Pillantás a hídról című drámájában. Az Örkény Színház 2011-ben bemutatott előadásáról – amely mostantól online is elérhető – a rendezőt, Mácsai Pált kérdeztük.","shortLead":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember...","id":"20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cce84bc-5b98-48fe-a373-60091d118e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 19. 19:00","title":"Végignézni az istenverte rohanást a vég felé – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A karantén utáni első kampánygyűlését Donald Trump amerikai elnök június 19-ére, arra a napra szervezte, amikor a feketék a rabszolgaság alóli felszabadulásukat ünneplik. Majd amikor ebből botrány lett, és szombatra halasztotta az eseményt, magának tulajdonította, hogy közismertté tette a Juneteenth nevet viselő ünnepet.","shortLead":"A karantén utáni első kampánygyűlését Donald Trump amerikai elnök június 19-ére, arra a napra szervezte, amikor...","id":"202025_egy_masik_fuggetlenseg_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d823b270-c1f7-43d8-9023-96b88f05cd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ebef10-e6f4-4aa5-b43b-00fc44c62aec","keywords":null,"link":"/360/202025_egy_masik_fuggetlenseg_napja","timestamp":"2020. június. 19. 17:00","title":"Trump miatt sem zavartalan az amerikai feketék felszabadulásának ünnepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. ","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji kirekesztés elleni küzdelmet támogathatják a felhasználók.","shortLead":"Újabb ütős csomagot állított össze az akciós játékpakkjairól ismert Humble Bundle. Vásárlásukkal ezúttal a faji...","id":"20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a2ffbd-9d77-4f29-b3fd-5d35579f4844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da48f7-9c95-4e93-ad5d-ca6212811884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_humble_bundle_rasszizmus_jotekonysag_fight_for_racial_justice_bundle","timestamp":"2020. június. 19. 19:03","title":"Nem elírás: 383 000 forint helyett 9600 forintért tölthet le 50 játékot, és még jót is tesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze a főváros a kormánnyal; sorra vizsgálják felül a cégek a rasszizmus gyanújába került márkaneveiket és logókat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze...","id":"20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed045b60-33e6-404d-9c3a-09fb26bd839b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 21. 07:55","title":"És akkor csontvázak helyett a Lánchíd esik ki a szekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]