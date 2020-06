Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek - a járványok sok száz évvel ezelőtt, így a XIV. században is ezekkel a társadalmi hatásokkal jártak. Nincs új a nap alatt.","shortLead":"Hatalom- és tőkekoncentráció, a tolerancia csökkenése, idegengyűlölet, létbizonytalanság és egzisztenciális félelmek...","id":"202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd5ff8a1-1338-4275-9743-4188b660adcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02719a-84ba-4cdc-ae89-10f57942bece","keywords":null,"link":"/360/202025__jarvanyanalogiak__meg_nagyobb_nagyok__robbanasveszely__maig_terjed","timestamp":"2020. június. 22. 15:00","title":"Jobban hasonlít egymásra a középkori pestis- és a koronavírus-járvány, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","shortLead":"A Facebook még pénteken tette rá a kezét a svéd Mapillary nevű cégre, de egyelőre nem világos, mit fognak vele kezdeni.","id":"20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1622514b-85ff-49ce-b240-09994fa1c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42251b5f-63b7-459c-ba81-7584183e274a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_facebook_mapillary_terkepes_szolgaltatas_street_view","timestamp":"2020. június. 22. 12:03","title":"A Facebooknak is van már Street View-ja, megvették a Mapillaryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább 8 dolgozónál lett pozitív a vírusteszt a pekingi nagybani piac - a legújabb gócpont - környékén lévő gyárban.","shortLead":"Legalább 8 dolgozónál lett pozitív a vírusteszt a pekingi nagybani piac - a legújabb gócpont - környékén lévő gyárban.","id":"20200621_Koronavirusfertozes_miatt_leallitottak_a_Lays_chips_uzemet_Pekingben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f37e1c0-819d-4a93-9908-63130c5f2c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fa5a57-55aa-413f-9397-737e43e482c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Koronavirusfertozes_miatt_leallitottak_a_Lays_chips_uzemet_Pekingben","timestamp":"2020. június. 21. 17:45","title":"Koronavírus-fertőzés miatt leállították a Lay's chips üzemét Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","shortLead":"Halmi Tamás egy olyan ágazatban készül valamire, amelyben a felcsúti milliárdos is játékos.","id":"202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a64189e-9f89-410f-b262-c0c4f724e3ed","keywords":null,"link":"/360/202025_aqua_lorenzo_ujabb_asvanyviz_meszaros_kornyeken","timestamp":"2020. június. 21. 12:15","title":"Ismét csurran-cseppen valami Mészáros Lőrinc menedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","shortLead":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","id":"20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f639b-686e-41c8-9fb9-e70f537d113d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","timestamp":"2020. június. 22. 15:36","title":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium: csúnyán elszállt májusban a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","shortLead":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","id":"20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e767769-461f-4b94-a62b-99c74585ffe9","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","timestamp":"2020. június. 22. 10:42","title":"Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]