Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","shortLead":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","id":"20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c593b7-5f38-4de7-9bdd-e15e9ab3f646","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","timestamp":"2020. június. 24. 16:54","title":"1,5 milliárd forintot vettek ki a Central Médiacsoportból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","shortLead":"A fekete Aurus Senatok mellett két hófehér retró kabrió is feltűnt a felvonuláson.","id":"20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9457490-a74c-4e7c-969e-19bda9dfa409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e52299-a48b-4ef2-9f11-4d205f5bb282","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_titokzatos_modern_pobjedak_a_nagy_moszkvai_katonai_paraden_aurus_senat","timestamp":"2020. június. 24. 11:48","title":"Titokzatos modern Pobjedák a nagy moszkvai katonai parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190388f4-5126-43fb-a9c1-adfd2c555400","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több rendőrt gyanúsítanak meg Franciaországban a sárgamellényesekkel szembeni aránytalan fellépés miatt.","shortLead":"Egyre több rendőrt gyanúsítanak meg Franciaországban a sárgamellényesekkel szembeni aránytalan fellépés miatt.","id":"20200623_felfuggesztett_francia_rendor_tunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190388f4-5126-43fb-a9c1-adfd2c555400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce3186-5de9-44fa-894a-ad483480d544","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_felfuggesztett_francia_rendor_tunteto","timestamp":"2020. június. 23. 20:41","title":"Másfél év felfüggesztettet kapott egy francia rendőr, mert bántalmazott egy tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói. A weboldalak látogatottságában viszont zavart okozhat az Apple szigora.","shortLead":"Olyan újdonságot is tartalmaz a szeptemberben érkező macOS Big Sur, amiért igazán hálásak lesznek a Safari használói...","id":"20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c3ad76-74c5-4da2-9892-42c8f8219eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_macos_big_sur_safari_bongeszo_nyomkovetes_google_analytics_blokkolas_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 24. 13:03","title":"Blokkolni fogja a Google Analytics kódját az Apple, papíron eltűnhetnek a safaris látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi kamatvágása, a THM-maximum értéke ugyanis az alapkamathoz van kötve. Ez azonban csak júliustól lesz érzékelhető, így sokan csalódhatnak, akik már most olcsóbban vennének fel személyi hitelt. De érdemes emiatt kivárni?","shortLead":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi...","id":"20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422323e5-c36d-4799-9760-03fe63d5c747","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","timestamp":"2020. június. 24. 12:45","title":"Egyelőre nem érdemes olcsóbb hitelre számítani a kamatvágás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szűk elit nagyjából 6200 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik. ","shortLead":"A szűk elit nagyjából 6200 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezik. ","id":"20200623_Hiaba_a_valsag_a_gazdag_magyarok_meg_gazdagabbak_lettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45041624-7f83-45d0-9409-a2b79da434e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Hiaba_a_valsag_a_gazdag_magyarok_meg_gazdagabbak_lettek","timestamp":"2020. június. 23. 11:46","title":"Hiába a válság, a gazdag magyarok még gazdagabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban – véli az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete (ACEA).","shortLead":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban...","id":"20200623_autoeladas_eu_acea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825bd29-85ab-40b1-8189-89331e3ecc48","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_autoeladas_eu_acea","timestamp":"2020. június. 23. 12:35","title":"Kiszámolták, mekkora pofont kaphat idén az európai autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]