[{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84adc308-70df-4117-a7e7-f5800a2eb732","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hús-vér színész helyett egy robotra bízzák a főszerepet az egyelőre csak “b” névre keresztelt filmes projektben. Bár a robotnak nem kell fizetést adni, a munka ettől még nem olcsó.","shortLead":"Hús-vér színész helyett egy robotra bízzák a főszerepet az egyelőre csak “b” névre keresztelt filmes projektben. Bár...","id":"20200626_b_film_erica_mesterseges_intelligencia_robot_japan_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84adc308-70df-4117-a7e7-f5800a2eb732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc0e40a-86fe-49d2-a768-9dabf2fe8e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_b_film_erica_mesterseges_intelligencia_robot_japan_tudosok","timestamp":"2020. június. 26. 17:07","title":"22 milliárd forintnyi büdzséből készül a film, amelyben egy intelligens robot játssza a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Európában javul a helyzet, világszerte azonban továbbra is romlik az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint.","shortLead":"Európában javul a helyzet, világszerte azonban továbbra is romlik az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint.","id":"20200625_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f03804-dbfb-43e2-a450-d627cd51bc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2020. június. 25. 21:27","title":"Globálisan továbbra is súlyosbodik a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b10ceac-b85d-4a7a-a7b6-d9eab39a4346","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marilyn Monroe-ról és Coco Chanelről készült emblematikus portrékat tekinthetjük meg – még bő egy hétig.","shortLead":"A Marilyn Monroe-ról és Coco Chanelről készült emblematikus portrékat tekinthetjük meg – még bő egy hétig.","id":"202026_kiallitas__divak_ellenfenyben_douglas_kirkland_coco_chanel__marilyn_monroe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b10ceac-b85d-4a7a-a7b6-d9eab39a4346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0697a1-6090-4fc9-8cd3-1671b7b0a728","keywords":null,"link":"/360/202026_kiallitas__divak_ellenfenyben_douglas_kirkland_coco_chanel__marilyn_monroe","timestamp":"2020. június. 26. 14:00","title":"Legendás dívák fantasztikus fotói láthatók Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi szakértő. Ez kétszer annyi, mint amennyit Orbán Viktor bemondott mint szükséges mennyiséget, most próbálják eladni a felesleget. Kérdés, sikerül-e, és ha igen, mennyiért. A beszerzés átláthatatlan, az eddig nyilvánosságra került információmorzsák alapján csillagászati árat fizettünk a gépekért, csak nem tudni, hogy ezért – autós hasonlattal élve – inkább Trabantot vagy Mercedest vettünk-e. A külügy azt sem mondja meg, mennyi gép volt használhatatlan. ","shortLead":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából – mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi...","id":"20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38c353-2492-4c00-8081-65560a3f5675","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","timestamp":"2020. június. 26. 06:30","title":"Akárhonnan nézzük, nagyon drágán vettük a kínai lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","shortLead":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","id":"20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a30580b-f292-49d2-89ff-bca352ddad6e","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","timestamp":"2020. június. 26. 09:11","title":"Nem könnyű beiktatni egy esküvőt egy miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]