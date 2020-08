Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","shortLead":"“Előre megfontoltan, gátlástalanul” – írta a Facebookon a DK elnöke.","id":"20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b30ae-0172-4146-aa9f-621ee9d35d30","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyurcsany_ferenc_fesztival_focimeccs","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:41","title":"Gyurcsány: Tönkre akarják tenni a fesztiválpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak a gyerekeket felügyelő biztonsági emberek hétköznapjaiban. ","shortLead":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak...","id":"20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd11e094-788e-4a89-99ed-6887b7552cf7","keywords":null,"link":"/360/20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha az iskolaőr megállít gyorshajtásért, uzsonnával le lehet fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","id":"20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c451ac-6bd3-404c-986b-887e64684469","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","timestamp":"2020. augusztus. 02. 18:48","title":"Belefulladt egy magyar fiatal a tornai halastóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]