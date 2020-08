Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével megbízta a parlament, csak kettő teljesült, kettőben ért el valamilyen eredményt, egyben viszont semmit.\r

","shortLead":"Mindezt Kövér László országgyűlési elnöknek írta meg egy levélben. Eszerint az öt pontból, aminek teljesítésével...","id":"20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fcbf0-dae7-4a19-be20-00d4d9e832e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_orban_viktor_level_kover_laszlo_unios_csucs","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:09","title":"Orbán Viktor elismerte: nem teljesítette maradéktalanul az uniós csúcsra kapott mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"A parlagfű a koronavírus terjedésére is hatással van, így az új riasztási rendszer mindenkinek jól jöhet.","id":"20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b097ddd-ed87-4a84-9b74-177418c03a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfa3626-0061-4fb9-8b75-0af9e24bc5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_pollen_parlagfu_riasztas_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:27","title":"Óránként frissülő pollentérképpel segít az allergiásoknak az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","shortLead":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","id":"20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcd76-22b0-46e4-b426-55d043d2e3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:24","title":"Kinyílik a magyarok pénztárcája, ha a háziállatokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","shortLead":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","id":"20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a30e4e-98cf-4835-8f97-8a194cc5b420","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:18","title":"Jövő szerdán játszik a Fradi a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb2db5-93b9-43c5-892b-0fe4a2853495","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla hajtásláncú kívül régimódi, belül szupermodern járgány alig több mint 2 másodperc alatt lő ki 0-ról 100-ra.","shortLead":"A Tesla hajtásláncú kívül régimódi, belül szupermodern járgány alig több mint 2 másodperc alatt lő ki 0-ról 100-ra.","id":"20200810_regi_ford_mustangkent_tamad_az_oroszok_uj_izomvillanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb2db5-93b9-43c5-892b-0fe4a2853495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30365b70-892e-4e61-969a-d127eb8078b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_regi_ford_mustangkent_tamad_az_oroszok_uj_izomvillanyautoja","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:59","title":"Régi Ford Mustangként támad az oroszok új izom-villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban történő távmunka lehetőségét.","shortLead":"Bár a Starbucks kávézókban már korábban is lehetett dolgozni, Japánban most még magasabb szintre vitték a kávézóban...","id":"20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8f4c6-4a78-49c9-a366-8a686de2360f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9309c-af3e-443e-8efa-0186901faf6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_japan_starbucks_munkaallomasok_tavmunka","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:03","title":"Japánban a Starbucksból is lehet dolgozni, és nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]