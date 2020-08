Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után már 200-zal száguld. ","shortLead":"Ilyen rövid idő alatt 0-ról 100-ra felgyorsulni is komoly teljesítménynek tekinthető, de a Renault 4,3 másodperc után...","id":"20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6ba95c-af4c-4f1a-9747-459b90a6dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6566e2d4-7925-470c-972c-adc62fd4ef9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_43_masodperc_alatt_0rol_200_kmhra_nem_raketa_auto","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:41","title":"4,3 másodperc alatt 0-ról 200 km/h-ra: nem rakéta, hibrid autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a73bd-1139-4461-80fb-621b4fb2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:35","title":"Újabb 22 magyar fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig az eldobós megoldás helyett újra népszerű, hogy sokáig használható textíliába fogják fel mindazt, ami a gyerekből alul kijön. De akkor miért ne használhatnának a felnőttek is WC-papír helyett mosható kendőt? ","shortLead":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig...","id":"202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2806367-a377-4bdb-af46-06cb7a55bc26","keywords":null,"link":"/360/202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:00","title":"Ismét szóba került a többször használatos fenéktörlő ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Éppen az egyik legdrágább település a legnépszerűbb.","shortLead":"Éppen az egyik legdrágább település a legnépszerűbb.","id":"20200811_Megvan_hol_a_legdragabb_es_hol_a_legolcsobb_az_apartman_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b748fd55-9ed8-498a-bdfb-24108259f632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Megvan_hol_a_legdragabb_es_hol_a_legolcsobb_az_apartman_a_Balatonnal","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:39","title":"Megvan, hol a legdrágább és hol a legolcsóbb az apartman a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","shortLead":"Már csak néhány száz darab készül a 4 literes motorral szerelt divatterepjáróból.","id":"20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef18a34-5ecf-44fe-926d-9c7876363982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7eee580-d61e-4f86-bc3b-122e5798512f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_bucsuzik_a_vw_touareg_421_loeros_v8as_dizelmotorja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:41","title":"Búcsúzik a VW Touareg 421 lóerős V8-as dízelmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyét érintette. ","shortLead":"A járvány Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyét érintette. ","id":"20200812_madarinfluenza_karterites_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a90c731-10ec-4fd4-ae46-6546ca482c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_madarinfluenza_karterites_nebih","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:01","title":"Közel 9,5 milliárd forint ment el a madárinfluenza miatti kártérítésekre idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint a tiltott kategóriába esnek. A kínai appot működtető ByteDance a vádak alapján több mint egy éven át végezte ezt a tevékenységet, titokban.","shortLead":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint...","id":"20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d15ec36-146f-4bdf-8929-d63b2e9eb9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_tiktok_adatgyujtes_android_mac_cimek_mobilos_hirdetes","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:03","title":"A TikTok legalább 15 hónapon át gyűjtött titokban, tiltott adatokat a felhasználóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]