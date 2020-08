Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 66 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 5-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa676b7e-2fe6-46d9-b171-ba21ec9ddb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:28","title":"45-tel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és meghalt két beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják lecserélni.","shortLead":"Thürmer Gyula számítógépes hasonlattal vázolta a helyzetet: a hardverrel semmi gond, ők csak a szoftvert akarják...","id":"20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737b3226-265c-4c89-91f8-6e91c78b316f","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_thurmer_gyula_munkaspart_kormanypart_karacsony_gergely_tarlos_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:17","title":"A tisztességes baloldal egyben nemzeti is, mondja a Munkáspárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e","c_author":"Merza Gábor","category":"elet","description":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját sörfőzdére napjainkig kellett várni Pannonhalmán.","shortLead":"A magyar sörfőzésről fennmaradt első írásos feljegyzések a bencés apátságsági kolostorokhoz fűződnek, ám az első saját...","id":"20200812_A_lelek_egeszsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b0da102-63ab-4e85-b46d-f725c88dc56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ef4a8-dabc-4816-93ae-7461295c754a","keywords":null,"link":"/elet/20200812_A_lelek_egeszsegere","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:39","title":"„A legjobb sör ott van, ahová a papok járnak inni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4801d3e-bcf1-4044-a0ba-b1f5beb92056","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japánban első ízben esett 30 százalék alá a dohányzó férfiak aránya.","shortLead":"Japánban első ízben esett 30 százalék alá a dohányzó férfiak aránya.","id":"20200812_dohanyzas_japan_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4801d3e-bcf1-4044-a0ba-b1f5beb92056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e90fe2-0320-435e-af99-2d098ebdcfe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_dohanyzas_japan_ferfiak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:03","title":"2001-ben még a japán férfiak 48%-a cigizett, de most tömegek állnak le vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]