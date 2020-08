Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős tárca.","shortLead":"Legyen a társadalom szoptatásbarát – e jelszóval éleszt fel korábbi, elhalt kezdeményezéseket az egészségügyért felelős...","id":"202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613589e9-290b-4203-9ed0-259483a612d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c80ac3-80e4-47cf-9950-6115194ccb90","keywords":null,"link":"/360/202033__szoptatastamogatas__ujabb_bizottsag__elmenyszuleszet__tejforrasbovites","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:00","title":"Korábban is volt már szoptatástámogatás, és lett is eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: közösen, zuhanás, félsziget, lövedék, Pilátus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e73a6f-c0c6-459e-81cb-da531ce45190","keywords":null,"link":"/360/20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergelynek már elege van a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.","shortLead":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és...","id":"20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d04f0c-0575-4879-b54d-f152e6f15b62","keywords":null,"link":"/360/20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel jár Schumacher rekordjához.","shortLead":"Közel jár Schumacher rekordjához.","id":"20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce988607-0e32-4c96-8e24-6883f65260a1","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:01","title":"Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vértesszőlősön villámárvíz alakult ki, de Tatán is súlyos a helyzet. A tűzoltókat már 160 helyre riasztották három megyében. ","shortLead":"Vértesszőlősön villámárvíz alakult ki, de Tatán is súlyos a helyzet. A tűzoltókat már 160 helyre riasztották három...","id":"20200817_vihar_villamarviz_vertesszolos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aba90b6-da52-469e-8c98-da6ffa4c4d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dec824-9043-42b2-add8-234ed6535095","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_vihar_villamarviz_vertesszolos","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:07","title":"Vihar: eddig 160 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]