[{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának jelenlétét vizsgálják.","shortLead":"Fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának...","id":"20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50884fd-eeac-469c-a0f0-fa0b49f365a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Magyarorszagon_stagnal_a_szennyvizben_a_koronavirus_orokitoanyaga","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:03","title":"Nem nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a magyar szennyvízhálózatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","shortLead":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","id":"20200819_horvatorszag_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74fe222-4c43-4b98-8721-81a97d91c945","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_horvatorszag_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:40","title":"Horvátországban ismét rekordszámú új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még alig 1000 milliárd dollárt ért az Apple, ám az elmúlt fél év stabilitásának köszönhetően kilőtt a cég részvényének árfolyama.","shortLead":"Tavasszal még alig 1000 milliárd dollárt ért az Apple, ám az elmúlt fél év stabilitásának köszönhetően kilőtt a cég...","id":"20200819_apple_reszveny_ara_piaci_ertek_2000_milliard_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8e67af-9629-468f-ad82-d0a6cc712b13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_reszveny_ara_piaci_ertek_2000_milliard_dollar","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:55","title":"Átlépte az álomhatárt, 2 billió dollárt ér az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66423914-e731-44d4-9edf-87fb04548c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 700 dollárért is eladja a Microsoft vadonatúj kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót, azonban ennek komoly feltételei vannak: nem mindegy, mit szolgáltat be cserébe a vásárló.","shortLead":"Akár 700 dollárért is eladja a Microsoft vadonatúj kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót, azonban ennek komoly...","id":"20200820_microsoft_csereprogram_keszulek_beszamitasa_surface_duo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66423914-e731-44d4-9edf-87fb04548c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06447eb1-6032-4192-8c2e-d1070b3e7584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_microsoft_csereprogram_keszulek_beszamitasa_surface_duo","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:03","title":"Féláron is adja a Microsoft a Surface Duót, régi laptopot is elfogad cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","id":"20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15ded-e1f2-4ae2-9564-99748f4e2519","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:52","title":"Órákig haldokolhatnak a bika nevű új szer használói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi hivatal mellett figyelmes, érzékeny családtagokra is szükség van. ","shortLead":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi...","id":"20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca588dd2-e577-4250-a752-77b60d0f3c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:00","title":"Ha Németországban 30 ezren erőszakoskodnak gyerekekkel, vajon mennyi lehet a pedofil máshol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a fehéroroszországi elnökválasztás nem volt sem tisztességes, sem szabad.","shortLead":"A német kancellár szerint a fehéroroszországi elnökválasztás nem volt sem tisztességes, sem szabad.","id":"20200819_Merkel_EU_feherorosz_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f708a-4aae-420a-83f5-9f58f3b2a28c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Merkel_EU_feherorosz_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:52","title":"Merkel: Az EU nem ismeri el a fehérorosz elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","shortLead":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","id":"20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b8b16f-94dd-45fc-8c95-5157b9ffaa4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:03","title":"Apple Music 1: átnevezte rádióját az Apple, és két új csatornát is indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]